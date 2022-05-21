Посевные работы продолжаются

Работники сельскохозяйственных предприятий Шумерлинского муниципального округа задействованы на яровом севе, который в текущем году проводится на площади 3061 га. Погодные условия и обильные осадки задерживают сельхозработы, но аграрии используют каждый погожий час.

На текущей неделе глава округа Лев Рафинов и заместитель главы администрации – начальник отдела сельского хозяйства и экологии Андрей Мостайкин ознакомились с ходом полевых работ в хозяйстве ИП Мазумдер. Здесь подготовку почвы ведут два трактора «Кировец-701», два трактора МТЗ-1221. Посев производится трактором «Версатайл-435» с пневматической сеялкой с шириной захвата 13,5 м. Механизатор Олег Удиванов на этом посевном агрегате посеял на площади 300 га.

На 17 мая в хозяйстве было посеяно зерновых яровых культур на площади 490 га, в том числе пшеницы – 120 га, ячменя – 370 га.



Источник: shumer.cap.ru.