Цель конкурса – повышение роли женщин в обществе, их вклада в приумножение благосостояния и конкурентоспособности Чувашской Республики.



Жительницы республики могут принять участие в следующих номинациях: «Мы строим нашу экономику» (промышленность, строительство, транспорт, торговля, бытовое обслуживание, банковское дело), «На страже закона» (правоохранительная и воинская служба), «К знаниям без барьеров» (образование, наука, культура, молодежная политика), «Вперед к здоровью» (здравоохранение, социальная поддержка, физкультура и спорт), «В интересах общества» (журналистика, государственная и муниципальная служба) и «Свое, чувашское, родное» (сельское хозяйство и природа).



Конкурсный материал должен представлять собой видеопрезентацию участницы. Видеопрезентации будут размещены на сайте ЧРОО «Союз женщин Чувашии» в баннере «Конкурс «Я – женщина» с 26 по 31 мая. А с 1 июня начнется открытое голосование за участниц конкурса. Гран-при конкурса в каждой номинации определяются по итогам голосования членов жюри, 1, 2 и 3 места определяются по количеству голосов, набранных в ходе интернет-голосования.



Итоги будут подведены 16-18 июня, торжественная церемония награждения победительниц пройдет 24 июня, в День Республики. Призерам конкурса вручат дипломы и ценные подарки, всем участницам — благодарности и подарки.



Подробности — http://chwom.rchuv.ru.



Союз женщин Чувашии.