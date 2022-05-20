Школьники смогут отправиться в субсидируемые поездки

Глава Чувашии Олег Николаев утвердил комплекс мер, направленных на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста. Соответствующий документ опубликован на официальном портале органов власти. В ближайшее время в республике утвердят стандарт для организации путешествий.

ДМИТРИЙ КРАСНОВ, заместитель председателя Кабинета Министров Чувашии:

«Чувашия стала одним из восемнадцати регионов, которые получили субсидии на реализацию специально разработанных турпакетов для детей школьного возраста. Опыт пилотных субъектов будет тиражирован на всю страну. Федеральная программа открывает хорошие возможности для туроператоров, которые обеспечат исполнение социального заказа в рамках программы. Главная задача — организовать культурно-познавательные поездки».



Субсидирование поездок предусмотрено для обучающихся в 5-9-х классах, всего 7 тысяч рублей для одного человека. На финансовое обеспечение проекта запланировано свыше 22 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов. В 2022 году в рамках этой программы смогут отправиться в путешествие свыше 3 тысяч школьников Чувашии. Среди них — призеры и победители олимпиад, волонтеры, победители конкурсов и соревнований, участники Пушкинского и географического диктантов, патриотического проекта «Сурский рубеж». Получателями социальных сертификатов также станут дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, находящихся в трудной жизненной ситуации, учащиеся муниципальных школ.

ЛАРИСА РАФИКОВА, заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Чувашии:

«Эффект мы получим долгосрочный – сформируется новое поколение туристов, знающих родной край, понимающих туристический потенциал Чувашии, связанный с патриотическим, экологическим, профориентационным, этническим и культурно-познавательным аспектами экскурсий».



Первые поездки должны состояться в сентябре-ноябре 2022 года. В туры для детей будут включены питание, трансфер, проживание в отелях и гостиницах, экскурсии, мастер-классы и музейные программы с использованием «Пушкинской карты». Школьники посетят национальный парк «Чӑваш вӑрманӗ», памятник природы регионального значения «Старейшина чувашских дубрав», этнокомплекс «Ясна», музеи города Чебоксары, достопримечательности Алатыря, Цивильска, Мариинского Посада и других населенных пунктов республики.



Источник: Минэкономразвития Чувашии.