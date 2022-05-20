Участникам конференции «Цифровизация и оптимизация закупочного процесса» в Чувашии рассказали о новых механизмах в сфере

В ходе межрегиональной конференции «Цифровизация и оптимизация закупочного процесса», проходящей в эти дни в столице Чувашии, участниками были рассмотрены вопросы электронного актирования и квотирования закупок. Пояснения давали эксперты Федерального казначейства и Минпрома России Кристина Маркова и Надежда Лещенко.



Про идеологию концепции быстрых платежей участникам конференции рассказала заместитель начальника Управления развития контрактной системы Федерального казначейства Кристина Маркова, отметив, что оптимизация документооборота при исполнении и оплате контрактов позволяет свести к минимуму риски возникновения кассовых разрывов у предприятий, участвующих в государственных закупках. Заместитель директора Департамента стратегического развития и корпоративной политики Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Надежда Лещенко, подробно остановилась в своем выступлении на системе механизмов по приоритету российских товаров при государственных и муниципальных закупках и напомнила о запретах, ограничениях, об основных ошибках заказчиков. По ее словам, «механизм квотирования закрепит требования по объему закупок российской продукции, что позволит увеличить и впоследствии стабилизировать долгосрочный спрос на продукцию отечественного производства».



По информации cap.ru.