Глава администрации Шумерли Валерий Шигашев, глава города Сергей Яргунин вместе с группой волонтёров благоустройства побывали в АО «ШЗСА», где помогли шумерлинцам принять участие в рейтинговом голосовании за объекты благоустройства. Напомним, на выбор представлены два проекта: центральная площадь — ул. Октябрьская (до ул. Щербакова) и сквер им. В.М. Скаржевского (2 этап благоустройства).

«Заводчане всегда принимают активное участие в жизни города и региона. Отдать голос за территорию, на благоустройство которой будет направлено финансирование в следующем году, — это тоже вклад в развитие родной Шумерли», — подчеркнул на встрече с заводчанами Валерий Шигашев.



Помимо машзавода, волонтеры побывали в Шумерлинском межтерриториальном медицинском центре, МО МВД России «Шумерлинский», пожарно-спасательной части, в учреждениях социального обслуживания населения, администрациях города и Шумерлинского муниципального округа. Продолжается работа в коллективах образовательных организаций.



До 30 мая каждый житель Шумерли имеет возможность отдать свой голос за понравившийся объект. Оставить свой голос можно на сайте 21.gorodsreda.ru и на портале «Госуслуги». Также можно обратиться к волонтёрам, которые сопровождают голосование в нашем городе.



А. Андреева.