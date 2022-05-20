Поспеть за завтрашним днём

В Шумерлинском округе прошла цифровая прокачка муниципальных служащих

6 мая в Торханах, в культурно-оздоровительном центре, состоялась так называемая цифровая прокачка, организованная Минцифры Чувашии совместно с Советом муниципальных образований республики. На встречу с муниципальными служащими Шумерли, Шумерлинского округа, Алатыря и Алатырского района, Красночетайского, Порецкого и Ядринского районов прибыл десант сотрудников министерства и подведомственного ему Центра информационных технологий.

Руководитель Минцифры Чувашии Кристина Майнина, заместители директора ЦИТ Дмитрий Харитонов, Владимир Лавренко и Анжелика Кущак, начальник отдела администрирования и информационной безопасности Минцифры Егор Петров рассказали участникам обучающего семинара о том, как в регионе проходят процессы цифровой трансформации и какая роль в них отводится органам местного самоуправления, о развитии связи и информационных систем. Применительно к муниципалитетам это, в частности, выстраивание более эффективных систем оказания муниципальных услуг населению. Именно внедрение услуг в электронном виде считается наиболее понятным для простого человека примером цифровой трансформации.



Как сообщила Анжелика Кущак, на сегодня активными пользователями единого портала государственных услуг являются около 500 тысяч жителей Чувашии, реализована возможность предоставления в электронном виде 119 услуг, из них 46 муниципальных и 73 региональных. Она обратила внимание участников семинара на четкое исполнение сроков регистрации и обработки заявлений граждан, поступивших через ЕПГУ, сроков исполнения услуг. Все эти моменты влияют на оценку удовлетворенности граждан качеством предоставленных услуг. На 1 апреля текущего года удовлетворенность оценена в 4,1 балла при плановом годовом показателе 4,4 балла. Эксперт ЦИТ также рекомендовала муниципалитетам во избежание жалоб со стороны населения разработать свои административные регламенты оказания муниципальных услуг (документы, устанавливающие сроки и последовательность административных процедур и действий) в соответствие с действующим законодательством и с типовыми адмрегламентами, разработанными Минцифры России. Пока только 25 % массовых социально значимых услуг муниципалитетов имеют регламенты.



Чтобы ускорить цифровую трансформацию республики, стандартизировать функции и решения органов власти, а в конечном итоге повысить качество жизни населения на конкретных территориях, необходима связь, особенно в сельской местности. Ведь даже в тех же Торханах не каждый оператор связи может обеспечить уверенный прием сигнала и стабильный интернет. О том, что делается в Чувашии для устранения цифрового неравенства, рассказал сотрудник Минцифры республики Егор Петров. За последние три года к широкополосному интернету были подключены 480 социально значимых объектов: школы, ФАПы, пожарные части, сельские администрации, учреждения культуры. Продолжится эта работа и в 2022 году. С 2015 по 2021 годы, на первом этапе реализации федеральной программы «Устранение цифрового неравенства», было подключено к интернету 328 населенных пунктов. Но не везде установка Wi-Fi-роутера с радиусом охвата 100 метров решила проблему. Поэтому второй этап программы подразумевает уже установку полноценных базовых станций. Так, в прошлом году в республике 5 населенных пунктов вошли в программу «УЦН 2.0», в их числе поселок Красный Октябрь и деревня Верхняя Кумашка в Шумерлинском районе. В текущем году планируется уже 28 и один из них – поселок Саланчик. К сожалению, в стороне от прогресса пока остаются жители отдаленных деревень и малонаселенных поселков (до 100 жителей), констатировал Егор Петров. А в городах другая проблема – там практически нет подходящих участков для размещения операторами мобильной связи своих базовых станций. Однако операторы все же охотно идут в республику, отметил специалист: в этом году они планируют инвестировать более 400 млн рублей и установить более 128 базовых станций.

Также на семинаре был рассмотрен вопрос внедрения в регионе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Это не только камеры видеонаблюдения, а гораздо более серьезный и масштабный проект, взятый республикой на реализацию, к которому вслед за Чебоксарами и Новочебоксарском подключатся и все муниципалитеты Чувашии.



Чтобы успешно и оперативно внедрять проекты, необходимы на местах специалисты, обладающие современными компетенциями. И такие цифровые прокачки призваны восполнить пробел в знаниях муниципальных служащих. Учебные семинары организуются в Чувашии в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ – это процесс перехода к новым технологиям для повышения эффективности экономики, социальной сферы и государственного управления. Целью цифровой трансформации является создание равных возможностей для всех жителей региона, а также обеспечение среды для реализации потенциала каждого человека. Это станет возможно, когда с помощью цифровых технологий будут сняты физические, административные и социальные барьеры для самореализации человека и будет создано общество, в котором граждане смогут получать высококачественные государственные и муниципальные услуги.

Цифровая трансформация – это не про далекое будущее, а про то, что нас ждет уже сейчас.

Наталья Владимирова.