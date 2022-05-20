Открыта регистрация на Молодежный форум ПФО «iВолга»

27 апреля стартовала регистрация на Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» 2022 года, который пройдет в 10-ый юбилейный раз на территории Самарской области в Фестивальном парке Мастрюковских озер с 21 по 29 июля.

К участию приглашаются граждане Российской Федерации от 18 до 35 лет. Регистрация продлится до 26 мая 2022 года включительно на платформе «Росмолодежь.События», а также на официальном сайте Форума ivolgaforum.ru. В этом году тематикой проведения форума станет «Единство народов России».



В программе предусмотрены тренинговые занятия, конкурс молодежных проектов, научные и практические конференции, мастер-классы, межрегиональные межвузовские открытые соревнования по различным направлениям, выставки, ярмарки инициатив, встречи с экспертами федерального, окружного и регионального уровней, дискуссии, а также культурно-досуговые, спортивные и туристско-краеведческие мероприятия.



Участники пройдут образовательную программу, которая включает 8 профильных смен: «Миссия Добро», лаборатория «Практика», «Управляй будущим», «Место жительства», «Мой народ», «Творческий процесс», «Делай дело» и «Детская iВолга».