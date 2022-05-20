Лучший специалист Чувашии по закупкам работает в Шумерлинском муниципальном округе

В рамках конференции «Цифровизация и оптимизация закупочного процесса», проходящей 19-20 мая в Чебоксарах, впервые объявлены лучшие специалисты по закупкам Чувашской Республики.

В конкурсе «Лучший специалист по закупкам Чувашской Республики» приняли участие 34 участника — контрактные управляющие, сотрудники контрактных служб, специалисты заказчиков Чувашской Республики и муниципальных заказчиков. Конкурс состоял из тестирования, письменной работы и собеседования.



По итогам всех этапов лучшим специалистом в сфере закупок в Чувашской Республике признана заведующая сектором социально-экономического прогнозирования и муниципального заказа отдела экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского муниципального округа Евгения Ялфимова.



Торжественное награждение победителя и призеров состоялось 19 мая.