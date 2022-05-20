В Чувашии эффективно внедряются успешные практики в сфере закупок

19-20 мая в Чувашии проходит конференция «Цифровизация и оптимизация закупочного процесса», в мероприятиях которой принимают участие более 400 участников, еще более 1,5 тысячи подключились в онлайн-режиме. Это специалисты в сфере закупок, представители федеральных министерств финансов, промышленности и торговли, антимонопольной службы и казначейства.



Сфера закупок является одной из сложных и ответственных в государственном и муниципальном управлении, постоянно меняется и совершенствуется. И ценность данной конференции – в возможности совершенствования своих знаний специалистами по закупкам с помощью экспертов высокого уровня.



В Чувашии за последние два года по поручению Главы Олега Николаева проведена масштабная работа по цифровизации и автоматизации закупочного процесса. Уровень цифровизации в сфере закупок республики высоко оценен модератором конференции, генеральным директором федеральной электронной торговой площадки для проведения государственных и коммерческих закупок, имущественных торгов «ТЭК- Торг» Дмитрием Сытиным. «Начиная с 1 октября 2021 года все конкурентные способы закупок товаров, работ и слуг в республике осуществляются централизованно учреждением «Региональный центр закупок Чувашской Республики». Он был создан как единая структура для решения задач в сфере развития и функционирования контрактной системы региона, объединяет лучших специалистов по закупкам в едином учреждении и способствует повышению качества закупок республики», — отметил он в своем приветственном слове.



По информации cap.ru.