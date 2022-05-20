В Смоленской области открыли три мемориала уроженцам Чувашии

В преддверии 77-летия Великой Победы в Смоленской области торжественно открыли мемориальный комплекс в память о воинах из Чувашии. 18 гранитных плит с фамилиями 566 уроженцев нашей республики установили на Полях памяти: под городом Вязьмой, у деревни Овсяники Темкинского района и у села Знаменка Угранского района. Установку памятных плит и мемориальной композиции в виде Книги Памяти и солдатской каски профинансировала Чебоксарская ГЭС.



Имена погибших воинов нашли студенты Новочебоксарского химико-механического техникума – участники поискового отряда «Пламенные сердца» и военно-патриотического объединения «Свободный поиск». Они собрали в архивах информацию о воинах из Чувашии, павших в трагической Вяземской оборонительной операции («Вяземский котел») и Ржевской битве.

На открытие мемориалов ездили около полутора десятков родственников воинов – их нашли через комиссариат и районные администрации.

В списке воинов из Чувашии, погибших в Угранском районе Смоленской области (мемориал с фамилиями установлен у села Знаменка Угранского района), числятся: