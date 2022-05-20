В Смоленской области открыли три мемориала уроженцам Чувашии

В преддверии 77-летия Великой Победы в Смоленской области торжественно открыли мемориальный комплекс в память о воинах из Чувашии. 18 гранитных плит с фамилиями 566 уроженцев нашей республики установили на Полях памяти: под городом Вязьмой, у деревни Овсяники Темкинского района и у села Знаменка Угранского района. Установку памятных плит и мемориальной композиции в виде Книги Памяти и солдатской каски профинансировала Чебоксарская ГЭС.
Имена погибших воинов нашли студенты Новочебоксарского химико-механического техникума – участники поискового отряда «Пламенные сердца» и военно-патриотического объединения «Свободный поиск». Они собрали в архивах информацию о воинах из Чувашии, павших в трагической Вяземской оборонительной операции («Вяземский котел») и Ржевской битве.
На открытие мемориалов ездили около полутора десятков родственников воинов – их нашли через комиссариат и районные администрации.
В списке воинов из Чувашии, погибших в Угранском районе Смоленской области (мемориал с фамилиями установлен у села Знаменка Угранского района), числятся:
- старший сержант Алмакаев Василий Николаевич, 1920 г.р., чуваш, д. Торханы. Был призван Шумерлинским РВК. Погиб в бою 7.05.1943 г. Захоронен в д. Высочки Угранского р-на. В ОБД «Меморил» значится, как уроженец д. Тархана Шумерлинского р-на, убит 8.05.1943 г., захоронен в д. Высочки Спас-Деменского района Калужской обл.;
- рядовой Горбунов Игнат Григорьевич, 1911 г.р., русский, с. Большие Алгаши. Был призван Шумерлинским РВК, погиб в бою 13.08.1943 г. Захоронен в д. Александровка Угранского р-на Смоленской обл.;
- сержант Козлов Андрей Семёнович, 1914 г.р., чуваш, д. Молгачкино. Был призван Шумерлинским РВК. Умер от ран 10.03.1943 г. Захоронен на кладбище в д. Шандрино Угранского р-на Смоленской обл.
В списке воинов из Чувашии, погибших на вяземской земле (мемориал с фамилиями установлен на Поле Памяти «Красный холм» под Вязьмой), есть следующие фамилии шумерлинцев:
- Кашимиров Виталий Федорович, родился в 1912 г. в селе Покровское. Умер в немецком плену 09.10.1941 г. Захоронен в Вязьме;
- Никитин Федор Николаевич, родился в 1907 г. Рядовой. Умер от ран 11.03.1942 г. в лазарете военнопленных в Вяземском р-не.
В выверенном списке воинов Чувашии, погибших в Темкинском районе Смоленской области (мемориал с фамилиями установлен у деревни Овсяники Темкинского района), числятся:
- Молостов Филимон Герасимович, по данным ОБД «Мемориал», погиб 1.04.1942 г., по данным из Книги Памяти: 1899 г.р., чуваш, д. Тугасы; призван Шумерлинским РВК; рядовой; погиб в бою 23.03.1942 г. Место захоронения: д. Березки Темкинского р-на Смоленской области;
- Ортиков Михаил Федорович, по данным ОБД «Мемориал», похоронен в Белоруссии, Тыкоцынский район, по данным из Книги Памяти: 1907 г.р., чуваш, д. Чувашские Алгаши; призван Шумерлинским РВК; рядовой; погиб в бою 18.08.1944 г. Место захоронения: д. Горки Долматовского совета Темкинского р-на Смоленской области;
- Пименов Николай Семенович, по данным из Книги Памяти: 1907 г.р., г. Шумерля; призван Шумерлинским РВК; рядовой; погиб в бою 26.08.1942 г. Место захоронения: д. Шатеша Темкинского р-на Смоленской области;
- Тихонов Яков Григорьевич, по данным из Книги Памяти: 1898 г.р., чуваш, д. Савадеркино; призван Шумерлинским РВК; рядовой; погиб в бою 22.09.1942 г. Место захоронения: д. Шатеша Темкинского р-на Смоленской области;
- Уляндин Филипп Андреевич, по данным ОБД «Мемориал», красноармеец 1316 с.п. 17 с.д., погиб 5.09.1942 г. у д. Шатеша, по данным из Книги Памяти: 1908 г.р., чуваш, д. Бреняши; призван Шумерлинским РВК; рядовой; погиб в бою 05.09.1944 г. Место захоронения: д. Шатеша Темкинского р-на Смоленской области;
- Фадеев Петр Федорович, по данным ОБД «Мемориал», красноармеец 43 армии 48 отд. огнемет. роты, убит 5.03.1942 г., д. Березки, по данным из Книги Памяти: 1912 г.р., русский, д. Русские Алгаши; призван Шумерлинским РВК; рядовой; погиб в бою 05.03.1942 г. Место захоронения: д. Березки Темкинского р-на Смоленской области;
- Чирков Александр Сергеевич, по данным Книги Памяти Чувашии: 1907 г.р., рядовой, погиб в бою 26.08.1942 г. Место захоронения: д. Шатино Темкинского р-на Смоленской области.
Если вы встретили фамилии родных и хотите съездить вместе с поисковым отрядом к мемориалу или просто задать вопросы, можно обратиться в Новочебоксарский химико-механический техникум. Электронная почта: nhmt21@rchuv.ru. Телефон координатора военно-патриотического объединения «Свободный поиск» +7-919-678-52-85 (Людмила Ивановна Селиванова).
Источник: forum.na-svyazi.ru.
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