Автопарк Шумерлинского медицинского центра пополнился еще одним медицинским автомобилем – Lada Largus, который поступил в учреждение по программе оказания паллиативной медицинской помощи.

Это специальный транспорт, предназначенный для выездных бригад отделения паллиативной медицинской помощи и транспортировки больных с паллиативным статусом: онкологических, неврологических и травматологических.

Автомобиль поможет врачам проводить осмотр таких пациентов на дому, а медицинские сестры смогут брать анализы и проводить им ЭКГ.

Для справки: паллиативные пациенты – это неизлечимо больные граждане, в основном, лежачие, с тяжелыми хроническими заболеваниями, а также дети-инвалиды с врожденными неизлечимыми заболеваниями. Целью паллиативной помощи является улучшение качества жизни таким пациентам, облегчение боли и помощь в решении его социальных, духовных и психологических проблем.

Источник: gshum.cap.ru.