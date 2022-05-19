Сегодня в центре «Точка роста» школы √ 2 состоялось награждение победителей и призеров городского фестиваля  юношеских СМИ и киностудий «Медиа в будущем», посвящённого Дню детских общественных объединений

Всего на конкурс, проходивший с

28 марта по 17 мая, было направлено более 30 творческих работ из Шумерли, Цивильского, Урмарского и Чебоксарского районов.

Победители были определены в номинациях «Печатное издание», «Телевизионная журналистика», «Фотожурналистика», «Кино» и «Мультипликация».

Победители в номинации «Печатное издание» получили специальные призы от газеты «Вперёд» — билеты в кинозал ДК «Восход».

После награждения все участники прошли на мастер-класс по видеомонтажу. Его провела руководитель проекта, победитель Фонда президентских грантов и Росмолодёжи «Создание городского детского медиа центра «Прожектор» Юлия Жданович.







