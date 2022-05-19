Опасная мясная продукция поступила и в Чувашию

В ряде регионов России, а именно в Москве, в Архангельской, Ярославской и Вологодской областях, зарегистрированы случаи пищевых отравлений нитритом натрия (есть со смертельным исходом), содержащемся в холодце «Премиум» и продукте «Студень столичный категории Б охлажденный», произведенных ИП Сказыводовым В.Ю. (г. Иваново) с датами выработки 27.04.2022, 29.04.2022, 02.05.2022.



По информации, размещенной на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, согласно результатам лабораторных исследований в пробах вышеуказанной продукции установлено превышение максимально допустимого уровня нитрита натрия.



Управлением Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области проведен анализ в системе ФГИС «Меркурий» и установлено, что продукция ИП Сказыводова В.Ю. с превышенной дозой нитрита натрия, вызвавшая массовые отравления у людей, поступила и на территорию Чувашской Республики. В настоящее время принимаются все необходимые меры по предотвращению распространения продукции и изъятию ее из оборота.



Пищевой нитрит натрия – пищевая добавка с кодом Е250, которая используется в качестве фиксатора окраски и консерванта в изделиях из мяса и рыбы. При высоких концентрациях связывает гемоглобин в крови, что вызывает кислородное голодание организма в целом и, в особенности, головного мозга. Признаки отравления нитритом натрия: синюшность кожных покровов, затрудненное дыхание, сердцебиение, обморок.



Управление Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской обл.