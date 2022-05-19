«Краски Чувашии» вновь собирают друзей

Открыт прием заявок на участие в обширной конкурсной программе Всероссийского фестиваля с международным участием «Краски Чувашии-2022». Масштабный фестиваль проводится в рамках федерального образовательного проекта партии «Единой России» «Новая школа» по инициативе депутата Государственной Думы России Алёны Аршиновой.



Участвовать в «Красках Чувашии» могут дошколята, школьники, члены молодёжных общественных организаций, а также учителя, преподаватели, воспитатели, педагоги-организаторы, методисты и библиотекари. Специально созданная интернет-платформа www.kraski-chuvashii.ru делает участие комфортным и удобным. Прием работ — до 10 июня.



Для участия достаточно зайти на сайт, выбрать в разделе «Участвовать» интересующее конкурсное направление, заполнить простую анкету и приложить творческую работу. Сразу после загрузки работы на экране появится электронный сертификат, подтверждающий участие с возможностью скачивания.