Сильные идеи жителей Чувашии могут попасть в ТОП-100 по стране

Проекты от жителей Чувашии получат поддержку в случае победы на федеральном этапе форума «Сильные идеи для нового времени». Предложения принимаются до 20 мая на специальную крауд-платформу. Получить обратную связь от экспертов и доработать свои проекты должна помочь прошедшая в ледовом дворце «Чебоксары-Арена» стратегическая сессия.

На форум поступают разноплановые идеи. Участники стратегической сессии предлагали создать центр раздельного сбора отходов, международный центр креативной цифровой экономики, комплексный региональный лесной питомник, спроектировать универсальный паровой трактор, создать музей военной техники в VR-формате, разработать для диагностики заболеваний глаз.

Всего от Чувашии заявлено свыше ста двадцати проектов. Одно из самых популярных направлений — национальная технологическая инициатива.

«Проект, который реализуется АСИ, имеет важнейшее значение для того, чтобы обеспечить реализацию открывающихся возможностей. Моя позиция — не просто загрузить в этот проект идеи, но и комплексно посмотреть на регион с точки зрения уже реализуемых проектов в рамках Комплексной программы социально-экономического развития и Стратегии 2035», — отметил Глава Чувашии Олег Николаев.

Наиболее перспективные инициативы по развитию страны, поступившие на крауд-платформу «Сильные идеи для нового времени» представят на Петербургском международном экономическом форуме. Задача организаторов выбрать ТОП-100, проекты финалистов получат поддержку.

«Миссия форума «Сильные идеи для нового времени» – довести инициативы до реализации. Главное, что мы сейчас формируем пул перспективных проектов, которые могут быть реализованы при грамотном подходе. Безусловно, есть сильные идеи, которые имеют право на поддержку», — подчеркнул заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов.

Для дальнейшей проработки идей и проектов в республике ведется работа по созданию «Клуба стратегических инициатив». В качестве экспертов планируется привлечь представителей АСИ.

чувашинформ.рф.