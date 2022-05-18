Сборная Чувашии вступает в борьбу за награды спортивно-туристского лагеря «Туриада-2022»

Сегодня, 18 мая, на территории горнолыжного курорта «Хвалынский» Саратовской области стартует первый соревновательный день спортивно-туристского лагеря «Туриада», проходящего в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

«Туриада» – это уникальный формат, совмещающий спортивные соревнования, культурно-познавательную программу и творческие конкурсы. Целью проекта является развитие массового спорта, выявление и поддержка лучших спортсменов-туристов ПФО, формирование положительных жизненных установок для молодежи. Участники окружной «Туриады» занимают высокие места на чемпионатах и первенствах страны.

В этом году в девятой по счету «Туриаде» принимают участие около 700 участников из всех регионов ПФО – победители региональных спортивно-туристских слетов и студенты высших учебных заведений, обучающиеся по специальностям, связанным с туризмом, а также спортсмены и тренеры по спортивному туризму из всех регионов Приволжского федерального округа. В течение нескольких дней, с 18 по 20 мая, они будут соревноваться на велосипедных, водных и пешеходных дистанциях, а также в конкурсе туристических маршрутов «Лучшая разработка межрегионального туристского маршрута на территории ПФО», победитель которого впервые с этого года получит грант в размере 400 тысяч рублей на организацию медиатура по маршруту-победителю конкурса. В культурно-познавательную программу также включены видеоконкурс «Люблю тебя, Приволжье», межрегиональный конкурс авторской песни «Музыка сердец», конкурс туристских презентаций и конкурс знаний о туризме.

В рамках лагеря состоится подведение итогов окружного конкурса турпоходов школьных групп под руководством педагогов. В общий зачет «Туриады» также войдут результаты окружных соревнований по лыжному туризму, которые состоялись в феврале т.г. в Йошкар-Оле (Марий Эл).

В торжественном закрытии спортивно-туристского лагеря «Туриада – 2022» примет участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. В этот день состоится командная спортивно-туристская эстафета на пешеходной дистанции, по итогам которой победителю будет вручен Кубок полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

Сегодня для сборной команды Чувашии начинается борьба за награды лагеря. Наши земляки примут участие в соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных (личные) и велосипедных (ралли). Также согласно программе «Туриады», сегодня состоится конкурс туристических презентаций регионов Поволжья и конкурс «Музыка сердец».

Желаем сборной республики показать высокие результаты во всех испытаниях и вернуться домой с «золотом»!

Онлайн трансляция результатов дистанции на средствах передвижения вело-группа (ралли): https://orgeo.ru/live/#/22301

Минспорта Чувашии.