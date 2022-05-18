Руководитель Минцифры Чувашии взяла на контроль сильные идеи

Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Кристина Майнина стала одним из экспертов стратегической сессии «Сильные идеи для нового времени».

За время регионального этапа на крауд-платформу Росконгресса загружено более 120 инициатив от жителей Чувашии. Многие проекты направлены на развитие искусственного интеллекта.

Так, эксперты изучили проект международного центра креативной цифровой экономики «ЧУДО – Чувашская долина». Его авторы предлагают создать стартап-парки для развития мультимедиа, ИТ, робототехники, искусственного интеллекта, VR/AR, анимации, криптографии.

Еще одна инициатива — оснастить больницы системой, которая будет помогать врачам анализировать, описывать рентгеновские снимки и ставить диагнозы.

«Как минимум 3 инициативы направлены на развитие искусственного интеллекта в Чувашии, ни одну из них мы не оставим без внимания. порадовали ребята, которые в прошлом году участвовали в хакатоне по искусственному интеллекту. Они уже на финишной прямой по разработке информационной системы, позволяющей определять по ключевым параметрам площадки для благоустройства и все это посредством технологий искусственного интеллекта. С большим интересом слежу за успехами этой юной команды», — отметила Кристина Майнина.

Региональный этап форума «Сильные идеи для нового времени» завершится 20 мая.

чувашинформ.рф.