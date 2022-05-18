Надежда Бабкина приглашает жителей Чувашии на фестиваль-марафон «Песни России»

Фестиваль – марафон «Песни России 2022» пройдёт в Чувашской Республике под художественным руководством народной артистки России Надежды Бабкиной.



С 9 по 18 июня 2022 года состоятся благотворительные концерты шестнадцатого фестиваля — марафона «Песни России 2022». Стартовав в Новочебоксарске, участники фестиваля под руководством автора и художественного руководителя проекта Надежды Георгиевны Бабкиной, посетят десять городов и населенных пунктов республики. Маршрутными точками фестиваля станут г. Новочебоксарск, с. Комсомольское, с. Янтиково, г. Чебоксары, с. Батырево, пгт. Вурнары, г. Цивильск, с. Красные Четаи, пгт. Кугеси и г. Козловка.



«Цели и задачи фестиваля – сохранить нематериальное культурное, духовное наследие и приумножить количество его участников, зрителей, а также пропаганда и популяризация нематериального культурного наследия народов России через песню, танец», — отмечает народная артистка России Надежда Бабкина.



В марафоне примут участие профессиональные коллективы из разных уголков нашей страны: хоровые, танцевальные народные коллективы, коллективы художественной самодеятельности. Зрители получат возможность посетить выступления Народной артистки России Н.Г. Бабкиной и Московского Государственного ансамбля «Русская песня», Губернаторского театра танца «Сибирский калейдоскоп» под художественным руководством Заслуженного деятеля искусств России Виктора Селиверстова, певца и композитора Евгения Гора, ансамбля «Россияне», балета «Живая планета», фолк – рок группы «После 11», дуэта аккордеонистов «Братья Бондаренко», певца и композитора Ивана Замотаева, солистки театра «Русская песня» Анны Кузьмищевой, солистки – хомусистки Юлияны Кривошапкиной и других коллективов и солистов. В рамках фестиваля будут проводиться творческие встречи и мастер – классы. Все вышеперечисленное позволит зрителям и участникам фестиваля окунуться в атмосферу праздника и единения с Русской культурой, прикоснуться к традициям, нашим корням.

«В рамках фестиваля-марафона «Песни России» 12 июня в День России на Красной площади в г. Чебоксары состоится презентация Всероссийской акции «Вышитая карта России». После чего карта будет показана во всех федеральных округах страны. Данная акция завершится 12 декабря в Москве в театре «Русская песня», - отмечает министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова.

Минкультуры Чувашии.