Жители Чувашии и ещё 20 млн человек подключились к онлайн-трансляциям марафона «Новые горизонты»

С 17 по 19 мая на пяти площадках в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Сочи проходит федеральный Просветительский марафон «Новые горизонты», организованный Российским обществом «Знание». Только за первый день работы марафона трансляции набрали более 20 млн просмотров.

Активными участниками мероприятия стали школьники и студенты Чувашии, а также все желающие смогли подключиться к онлайн-трансляциям марафона и прослушать лекции выдающихся государственных и общественных деятелей, лидеров бизнеса, науки, культуры, спорта.

Старт марафону на всех пяти площадках дал Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. В своей приветственной речи он говорил о важности просвещения для принятия ответственных решений:



«Значимая часть наших встреч и работы Общества «Знание» посвящены бережному изучению и сохранению нашей истории и культуры. Сейчас, когда одним из главных прорывных направлений экономики являются креативные индустрии, главным конкурентным преимуществом являются уже не природные богатства, не здания и фабрики, и даже не технологии, а творческий потенциал людей. В условиях информационной войны и невероятного количества фейков, которые становятся всё профессиональнее, всё агрессивнее, как не оказаться обманутым и не дать собой манипулировать? Есть только один способ – разбираться самому. Человека, хорошо знающего историю и культуру, сложно обмануть», — отметил Сергей Кириенко.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что формирование многополярности в мире завершится успешно, несмотря на искусственные попытки стран Запада помешать этому историческому процессу. А мероприятия, подобные федеральному Просветительскому марафону «Новые горизонты», позволяют доводить до людей информацию для самостоятельного определения своей позиции.



Напомним, параллельно с лекционной программой марафона проходят финальные состязания Просветительских игр для старшеклассников. Сегодня участников ожидает скоростная сборка спилс-карт и конкурс социальных проектов, а в последний день марафона – спортивные и киберспортивные состязания.



Федеральный марафон «Новые горизонты» продлится ещё 2 дня. С программой можно ознакомиться на сайте мероприятия. Онлайн-трансляции доступны на официальном сайте Российского общества «Знание», в сообществе ВКонтакте и на ресурсах партнеров.