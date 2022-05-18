Депутаты Госсовета Чувашии помогли девушке-инвалиду

17 мая в Шумерле вновь побывали депутаты Государственного Совета Чувашской Республики Виктор Горбунов и Сергей Мельников. Одним из пунктов повестки рабочего визита стало посещение семьи Макаровых, воспитывающей 20-летнюю дочь — инвалида с детства.



«Пока дочка была маленькой, о пандусах не задумывались, — рассказала мать девушки Татьяна, – выносили на улицу на руках. Потом машзавод помог с носилками, но дочку такой спуск по подъезду сильно пугал». Взрослея, девушка хоть не сильно прибавляла в весе, но всё же нагрузка на родителей стала ощутимой. И в прошлом году они, заручившись одобрением жильцов МКД по ул. Чайковского, 7, решились установить в подъезде на первых двух этажах специальные пандусы для инвалидной коляски. «Мы не стали больше ждать, волновались, что вообще не сможем весной гулять с дочерью, а ведь она каждый день просится на прогулку. Благодаря помощи наших родителей, моего брата в начале мая прошлого года наконец установили за свои деньга эти пандусы», — поведала Татьяна.



Теперь в подъезде на лестничных маршах с первого до второго этажа к стенам прикреплены пандусы. Они мобильные, т.е. откидываются – укладываются на лестницы при надобности и затем вновь закрепляются к стенам, не мешают обычным жильцам. Это позволило облегчить спуск из квартиры на улицу (хотя и в данном случае требуется помощь и сопровождение как минимум двух людей – удерживать коляску сверху и страховать внизу) и обеспечить ребенку ежедневные прогулки.



А потом Татьяна Макарова обратилась к депутатам Госсовета – в семье каждый рубль на счету, на содержание и спецоборудование для дочери-инвалида требуется много средств. И 17 мая помощь Макаровым пришла от неравнодушных к проблемам шумерлинцев Виктора Горбунова и Сергея Мельникова. Они вручили семье сертификат на софинансирование понесённых на установку пандусов затрат. Также ими были приняты во внимание другие проблемы и нужды шумерлинской семьи. Так, девушке очень нужна специальная коляска с поддержкой позвоночника и фиксацией головы. Нужный вариант стоит порядка 100 тысяч рублей. Половину этой суммы семье могут возместить из бюджета, но остальная сумма для Макаровых неподъемная.



Стоит напомнить, что в конце февраля благодаря поддержке депутатов Госсовета от Шумерли была найдена специализированная организация, которая смонтировала в подъезде дома 36/1 по улице Ленина, где проживает человек с ограниченными возможностями здоровья, откидной пандус. "Подобные обращения людей стали, так скажем, довольно частыми, — отметил в беседе с журналистами депутат Сергей Мельников. – Знаем, что проблема очень актуальна. Вот, например, Виктор Александрович (Горбунов), будучи депутатом Чебоксарского городского Собрания, помог оборудовать в подъездах более 50 таких пандусов и именно его инициативой было начать проводить такую же работу в Шумерле. К сожалению, не везде технически это возможно, но, тем не менее, стараемся делать, помогать».



Виктор Горбунов в свою очередь поделился ощущениями после посещения семьи — чувство морального удовлетворения «не просто как у депутата Госсовета, а как у отца, мужчины». «Хочу подчеркнуть, что это не первое и не последнее наше мероприятие, которое будет направлено на повышение благополучия наших избирателей», — заключил он и предположил, что к Макаровым депутаты вернутся еще раз.



P.S. Широкое освещение на всех информационных площадках фактов благотворительной деятельности депутатов ли, предпринимателей ли руководителей предприятий не преследует цель зарабатывания ими очков или рейтинга. Но в очередной раз напоминает шумерлинцам, что рядом с нами – в соседней квартире, подъезде, доме, вообще в городе, на селе – есть люди, нуждающиеся в помощи, участии, поддержке, внимании в любой форме и не всегда в денежной и материальной. Главное – не стесняться делать добро.



Н. Игнатьева.