В вузах Чувашии станет больше бюджетных мест

Правительство Российской Федерации принимает меры по обеспечению подготовки востребованных высококвалифицированных специалистов в различных регионах.

Всего в 2023/2024 учебном году в стране смогут начать бесплатное обучение более 590 тысяч студентов. Об этом стало известно по итогам открытого публичного конкурса по распределению бюджетных мест между высшими учебными заведениями, который проводит Министерство науки и высшего образования РФ.



По поручению Владимира Путина приоритет при распределении бюджетных мест отдается региональным вузам – они получат 73% от общего количества, а упор делается на специализации, обеспечивающие максимально быстрое импортозамещение.



«Увеличение количества бюджетных мест в региональных вузах – практика, которая началась несколько лет назад, а в 2022 году приобрела особое значение. В новых экономических условиях остро чувствуется потребность в специалистах, которые смогут реализовать задачи импортозамещения в самое ближайшее время, и специалисты эти как никогда нужны региональным предприятия. На 2023 учебный год в университете запланировано 1904 бюджетных мест», — прокомментировал ректор Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова Андрей Александров.



Наибольшее количество бюджетных мест предусмотрено для инженерно-технических направлений подготовки. На втором месте — педагогические науки, на третьем — социальная и медицинская области. Особое внимание уделяется подготовке кадров для цифровой экономики.



«Новые бюджетные места на технические направления подготовки привлекут в вузы новых талантливых абитуриентов, способных через несколько лет влиться в ряды специалистов и инженеров, совмещая получение образования и отработку практических навыков на производстве. В ситуации, когда за короткий срок необходимо подготовить немало высококвалифицированных специалистов технического профиля, новый смысл обретает целевая подготовка. Чувашский госуниверситет уже работает с такими предприятиями, как ЧЭАЗ, ЭЛАРА, ЭКРА, а в период приемной кампании 2022 года мы планируем начать взаимодействие еще с целым рядом организаций, которые точно знают, какие специалисты и в каком количестве им нужны», — сказал ректор ЧГУ им. И.Н. Ульянова Андрей Александров.



Как отмечают в профильном ведомстве, высшее образование в регионе становится доступнее, с каждым годом увеличивается количество бюджетных мест, появляются новые направления образования.



«В настоящее время на территории Чувашии действуют 12 образовательных организаций высшего образования. Это — 4 государственных ВУЗа и 8 филиалов. Обучение в них с каждым годом становится всё доступнее. Такой вывод можно сделать по количеству бюджетных мест, которые выделяются Министерством науки и высшего образования Российской Федерации регионам. В 2023 году количество бюджетных мест составило – 3798 мест, что на 402 места больше, чем в 2022 году – 3396 мест.



Отмечу, что по сравнению с текущим годом, в 2023 году значительно увеличено количество бюджетных мест по следующим направлениям: психолого-педагогическое образование, профессиональное обучение (по отраслям), прикладная математика и информатика, химия, строительство, IT, электроэнергетика и электротехника, лечебное дело, педиатрия, стоматология, фармация, юриспруденция, экономика», — отметил министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Дмитрий Захаров.



По количеству контрольных цифр приема на бюджетные места лидируют

ЧГУ им. И.Н. Ульянова, ЧГПУ им. И.Я. Яковлева и Чувашский государственный аграрный университет.



«В Чувашском государственном педагогическом университете в 2020 году было 729 бюджетных мест, на 2023 год запланировано 816. Профессия педагога является востребованной на современном рынке труда и, следовательно, показатель трудоустройства выпускников педагогических специальностей один из самых высоких», — говорит ректор ЧГПУ им. И.Я. Яковлева Владимир Иванов.



Отметим, что тенденция увеличения бюджетных мест помогает справиться с кадровым дефицитом в регионе, подготовить больше квалифицированных сотрудников по востребованным специальностям, и тем самым ускорить импортозамещение.