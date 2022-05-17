Пранкеры Вован и Лексус опубликовали тизер разговора с экс-президентом США Джорджем Бушем

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали на Rutube тизер своего разговора с 43-м президентом США Джорджем Бушем — младшим, полную версию планируется представить в ходе марафона «Новые горизонты».Джордж Буш — младший занимал пост главы американского государства в 2001—2009 годах.Так, в ролике приведены две цитаты Буша, касающиеся геополитической ситуации: «Я хочу Украину в НАТО» и «Я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем Путин резко изменился».Экс-президент США также произносит фразу: «Слава Вовану и Лексусу! Подключайте их уже!» (ремарка относится к началу разговора). Кроме того, тизер содержит обращение Джорджа Буша со словами: «Ваша миссия состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше российских войск».

В финале видео Буш, обращаясь к пранкерам, говорит: «Я очень горжусь вами» и отдает им честь.

Уточняется, что полную запись Вован и Лексус представят 19 мая во время своего выступления в рамках федерального просветительского марафона общества «Знание», который в этом году проходит под названием «Новые горизонты».Федеральный просветительский марафон «Новые горизонты» проходит с 17 по 19 мая. Его зрителям доступны более 220 часов просветительского контента, на площадках марафона выступят свыше 160 экспертов, в том числе государственные деятели. Участники марафона также пообщались с министрами и представителями российского правительства.Общество «Знание» ведет свою историю от советской организации, основанной в 1947 году. В апреле 2021 года президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости перезапуска российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.

Источник: ria.ru.