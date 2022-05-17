17 Май

Почтальоны Чувашии могут доставить на дом новые социальные выплаты на детей

С 1 мая 2022 г. семьи с низким доходом могут претендовать на получение новых социальных выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Люди, которым будут одобрены выплаты, смогут получать их прямо дома  деньги доставят почтальоны.

Подать заявление на ежемесячную денежную выплату можно через портал госуслуг, МФЦ или Пенсионный фонд. Чтобы получать деньги на дому, надо выбрать в заявлении на выплату способ получения через Почту и указать «с доставкой на дом». Эта услуга бесплатна и особенно актуальна для людей, проживающих в сельской местности, где нет доступа к банкоматам.

Кроме этого пособия почтальоны доставляют на дом и другие социальные выплаты, в том числе, пенсии. Сотрудники Почты доставляют деньги на дом в установленный срок. Получателю не нужно идти в отделение банка или искать банкомат, воспользоваться которым человеку в возрасте может быть сложно. Такая услуга особенно важна для маломобильных жителей Чувашской Республики. В основном это пожилые люди и те, кто испытывает трудности с передвижением из-за ограничений здоровья.

Около 98% клиентов Почты в Чувашии предпочитают получать пенсии на дому при помощи почтальонов, остальные получают пенсии и социальные пособия в почтовых отделениях.

При обслуживании на дому клиенты Почты могут получить и другие услуги. С помощью мобильного почтово-кассового терминала почтальон может принять оплату коммунальных услуг, услуг связи, налогов, штрафов ГИБДД, кредитов, госпошлины, а также оформить страховку и подписку на периодические издания. Также почтальону можно оставить заявку на доставку необходимых товаров из ассортимента почтовых отделений.

Почта России строго контролирует сроки и качество доставки. Чтобы получать пенсию и социальные выплаты по месту проживания, пенсионеру достаточно написать соответствующее заявление в территориальный орган Пенсионного фонда. Открытие банковского счета для этого не требуется – почтальоны приносят пособия наличными вместе с документами на выплаты. При смене адреса получателю достаточно направить уведомление в территориальный отдел Пенсионного фонда с новым адресом фактического проживания. Помочь оформить бланк заявления может почтальон или начальник почтового отделения, в Пенсионный фонд такой документ направляется заказным письмом.

По материалам Почты России.

Автор записи: anna

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