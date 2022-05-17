Памятка абитуриенту-2022. Набор в образовательные организации МВД России

МВД по Чувашской Республике продолжает набор кандидатов на очное обучение в образовательные организации МВД России в 2022 году (прием заявлений до 15 июня 2022 года).

Подготовка квалифицированных кадров осуществляется в образовательных организациях МВД России за пределами Чувашской Республики. В Нижнем Новгороде, Казани, Санкт-Петербурге, Воронеже готовят специалистов для службы в органах внутренних дел по специальности: «Обеспечение законности и правопорядка», «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Судебная экспертиза», «Экономическая безопасность», «Безопасность информационных технологий в правоохранительной деятельности».

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ



Наименование образовательной организации МВД России Наименование специальности Срок обучения Перечень вступительных испытаний в 2022 г. ЕГЭ (мин. баллы) Дополнительные испытания КАЗАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РОССИИ (HTPPS://КЮИ.МВД.РФ) «Обеспечение законности и правопорядка» и «Правовое обеспечение национальной безопасности» 5 лет - русский язык (36 бал.) - обществознание (42 бал.) физическая подготовка (бег 100 м., бег 1000 м., подтягивание (дев.-отжимание, пресс) НИЖЕГОРОДСКАЯ АКАДЕМИЯ МВД РОССИИ (HTPPS://НА.МВД.РФ) «Обеспечение законности и правопорядка» и «Правовое обеспечение национальной безопасности» 5 лет - русский язык (36 бал.), - обществознание (42 бал.) «Экономическая безопасность» 5 лет - русский язык (36 бал.) - математика, профильный уровень (27 бал.) САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ (HTPPS://УНИВЕРСИТЕТ.МВД.РФ) «Безопасность информационных технологий в правоохранительной деятельности» 5 лет - русский язык (38 бал.) - математика, профильный уровень (27 бал.) «Судебная экспертиза» 5 лет - русский язык (38 бал.) - обществознание (42 бал.) «Обеспечение законности и правопорядка» 5 лет - русский язык (38 бал.) - обществознание (42 бал.) «Правовое обеспечение национальной безопасности» 5 лет - русский язык (38 бал.) - обществознание (42 бал.) ВОРОНЕЖСКИЙ

ИНСТИТУТ

МВД РОССИИ (HTPPS://ВЮИ.МВД.РФ) «Компьютерная безопасность» 5 лет - русский язык(36 бал.) - математика (27 бал.) МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ ИМ.В.Я. КИКОТЯ (HTPPS://МОСУ.МВД.РФ) «Безопасность информационных технологий в правоохранительной деятельности» 5 лет - русский язык(36 бал.) - математика (27 бал.) ЕЛАБУЖСКОЕ СУВОРОВСКОЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ МВД РОССИИ (HTPPS://ЕСВУ.МВД.РФ) (несовершеннолетние граждане мужского пола в возрасте не старше 15 лет (по состоянию на 31 декабря года поступления), окончившие 8 классов) 3 года --- — математика — русский язык — физическая подготовка

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ КАНДИДАТА.

1. До 15 июня 2022 года обратиться в территориальный ОВД по месту жительства.

2. В отделе кадров написать личное заявление о направлении на учебу.

3. Пройти военно-врачебную комиссию и психофизиологическое исследование.

4. На официальном сайте образовательной организации МВД России ознакомиться с требованиями и правилами поступления. 5. В июле 2022 года после получения извещения о допуске к абитуриентским сборам явиться в образовательную организацию МВД России.