Памятка абитуриенту-2022. Набор в образовательные организации МВД России

МВД по Чувашской Республике продолжает набор кандидатов на очное обучение в образовательные организации МВД России в 2022 году (прием заявлений до 15 июня 2022 года).
Подготовка квалифицированных кадров осуществляется в образовательных организациях МВД России за пределами Чувашской Республики. В Нижнем Новгороде, Казани, Санкт-Петербурге, Воронеже готовят специалистов для службы в органах внутренних дел по специальности: «Обеспечение законности и правопорядка», «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Судебная экспертиза», «Экономическая безопасность», «Безопасность информационных технологий в правоохранительной деятельности».
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
|Наименование образовательной организации МВД России
|Наименование специальности
|Срок обучения
|Перечень вступительных испытаний в 2022 г.
|ЕГЭ (мин. баллы)
|Дополнительные испытания
|КАЗАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РОССИИ (HTPPS://КЮИ.МВД.РФ)
|«Обеспечение законности и правопорядка» и «Правовое обеспечение национальной безопасности»
|5 лет
|- русский язык (36 бал.) - обществознание (42 бал.)
|физическая подготовка (бег 100 м., бег 1000 м., подтягивание (дев.-отжимание, пресс)
|НИЖЕГОРОДСКАЯ АКАДЕМИЯ МВД РОССИИ (HTPPS://НА.МВД.РФ)
|«Обеспечение законности и правопорядка» и «Правовое обеспечение национальной безопасности»
|5 лет
|- русский язык (36 бал.), - обществознание (42 бал.)
|«Экономическая безопасность»
|5 лет
|- русский язык (36 бал.) - математика, профильный уровень (27 бал.)
|САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ (HTPPS://УНИВЕРСИТЕТ.МВД.РФ)
|«Безопасность информационных технологий в правоохранительной деятельности»
|5 лет
|- русский язык (38 бал.) - математика, профильный уровень (27 бал.)
|«Судебная экспертиза»
|5 лет
|- русский язык (38 бал.) - обществознание (42 бал.)
|«Обеспечение законности и правопорядка»
|5 лет
|- русский язык (38 бал.) - обществознание (42 бал.)
|«Правовое обеспечение национальной безопасности»
|5 лет
|- русский язык (38 бал.) - обществознание (42 бал.)
|ВОРОНЕЖСКИЙ
ИНСТИТУТ
МВД РОССИИ (HTPPS://ВЮИ.МВД.РФ)
|«Компьютерная безопасность»
|5 лет
|- русский язык(36 бал.) - математика (27 бал.)
|МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ ИМ.В.Я. КИКОТЯ (HTPPS://МОСУ.МВД.РФ)
|«Безопасность информационных технологий в правоохранительной деятельности»
|5 лет
|- русский язык(36 бал.) - математика (27 бал.)
|ЕЛАБУЖСКОЕ СУВОРОВСКОЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ МВД РОССИИ (HTPPS://ЕСВУ.МВД.РФ)
|(несовершеннолетние граждане мужского пола в возрасте не старше 15 лет (по состоянию на 31 декабря года поступления), окончившие 8 классов)
|3 года
|---
|— математика — русский язык — физическая подготовка
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ КАНДИДАТА.
1. До 15 июня 2022 года обратиться в территориальный ОВД по месту жительства.
2. В отделе кадров написать личное заявление о направлении на учебу.
3. Пройти военно-врачебную комиссию и психофизиологическое исследование.
4. На официальном сайте образовательной организации МВД России ознакомиться с требованиями и правилами поступления. 5. В июле 2022 года после получения извещения о допуске к абитуриентским сборам явиться в образовательную организацию МВД России.
Комментарии: