Депутаты Госсовета оказали финансовую помощь в установке пандуса в многоквартирном доме в Шумерле, где живёт инвалид-колясочник

Родители девушки обратились к депутатам Госсовета Виктору Горбунову и Сергею Мельникову с просьбой о содействии в приобретении пандуса, рассказав, что воспитывают ребенка, который является «инвалидом детства». Из-за отсутствия пандуса проблематично выходить из дома, совершать прогулки и необходимые занятия для поддержания здоровья.

Для инвалидов-колясочников отсутствие пандуса — одна из самых серьезных проблем. Ведь возможность выбраться из четырех стен означает свободу, дает ощущение силы и самостоятельности. Человек чувствует себя полноценным.

«Очень важно создать безбарьерную среду жизнедеятельности, в которой человек с ограниченными возможностями смог бы полноценно жить, передвигаться и комфортно чувствовать себя в повседневной жизни» - отметили республиканские парламентарии.

Источник: gshum.cap.ru.