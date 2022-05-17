В Шумерле чествовали серебряных призеров Республиканского турнира по хоккею «Надежда»

В хоккей играют настоящие мужчины... В их числе юные шумерлинцы — члены команды «Торнадо» детско-юношеской спортивной школы города Шумерля под руководством тренера-преподавателя Сергея Январева.



По итогам хоккейного сезона 2021—2022 гг. состоялся Республиканский турнир «Надежда», где шумерлинская команда заняла II место. Традиционно турнир проводится в рамках проекта «Золотая шайба» под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.



Глава администрации Валерий Шигашев вручил ребятам грамоты, поздравив с большим спортивным достижением и выразив уверенность, что оно станет далеко не последним. Также каждому юному хоккеисту были присвоены юношеские разряды и вручены разрядные книжки. Особые слова благодарности — тренеру команды, являющемуся инициатором хоккейного движения в Шумерле.

Источник: gshum.cap.ru.