Более 1200 жителей Чувашии открыли своё дело с помощью соцконтракта в 2022 году

Государственная помощь на основании социального контракта в новом формате в нашей республике оказывается с 2020 года. На запуск своего бизнеса жители республики могут получить субсидию в размере до 250 000 рублей.



«С начала 2022 года с малоимущими гражданами заключено более 1200 новых социальных контрактов на сумму 140 млн. рублей. По соцконтракту гражданин может приобрести необходимые средства производства (станки, оборудование, материальные запасы), частично оплатить аренду помещения. Наиболее популярными сферами предпринимательства в рамках соцконтракта в республике стали: сельское хозяйство, парикмахерское дело, косметические услуги, грузоперевозки и торговля», — сообщают в министерстве труда и социального развития Чувашской Республики.

Такой мерой поддержки воспользовалась и жительница г. Канаш Елизавета Дмитриева. 5 лет назад она начала печь торты и пирожные для домашних. Её сладкая продукция пришлась по нраву и друзьям, и знакомым. Женщина решила начать печь торты на заказ.



Перед тем, как открыть своё дело, прослушала курсы для будущих предпринимателей от Центра занятости, а затем подписала социальный контракт. На полученные от государства 250 тысяч рублей закупила необходимое оборудование и расширила производство.



Оксана Иванова благодаря такой же поддержке смогла открыть собственный логопедический класс в Чебоксарах. Женщина проводит индивидуальные занятия с детьми. Признаётся, что давно об этом мечтала. Работать на себя ей нравится, в дальнейшем даже подумывает о том, чтобы взять себе помощника.



Отметим, что соцконтракт может заключить только гражданин России. Для этого нужно иметь постоянную регистрацию в том регионе, в котором человек обращается в органы соцзащиты. Если у человека временная регистрация, а сам он прописан в другом регионе, то надо взять справку по месту прописки, что там соцконтракт не заключали. Но главный критерий, который позволит воспользоваться данной мерой поддержки — надо быть нуждающимся. Таковым могут признать как одинокого малоимущего человека, так и семью.



В целом, жители страны отмечают, что реализация государственных мер поддержки положительно влияет на их жизнь. Социальные контракты, грантовая поддержка стартапов, программы переобучения и стажировки, выплаты семьям, студентам, предпринимателям, поддержка школьных и студенческих проектов уже приносят ощутимые результаты. Жители разных регионов России получают не просто материальную помощь, но и шанс профессионально самореализоваться.