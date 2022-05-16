Школьники из ДНР и ЛНР впервые примут участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена»

Победители получат путевки в «Артек», путешествие, денежные премии и гранты на обучение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу конкурса.



В новом сезоне Всероссийского конкурса «Большая перемена», входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей» смогут принять участие ученики 5-10 классов, а также студенты 1-3 курсов колледжей из Донбасса. Кроме того, они смогут заявиться для участия в специальном треке конкурса — «Планета Большая перемена».



Победа в нем даст возможность поехать в международный центр «Артек».

Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе bolshayaperemena.online.

Конкурсанты смогут принять участие в 12 тематических направлениях: наука и технологии, искусство и творчество, журналистика и новые медиа, волонтерство, историческая память, здоровый образ жизни, экология, урбанистика, путешествия и туризм, развитие образовательных технологий, молодежное предпринимательство, государственная оборона и безопасность.