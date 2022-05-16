Представляем ТОП-5 туристических мест гостеприимной Чувашии

Народные рейтинги фиксируют: спрос на внутренний туризм в последние годы растёт. Большой наплыв отдыхающих регионы России ожидают уже этим летом. Туристов ждут и в нашей республике. В Агентстве по развитию туризма и индустрии гостеприимства Чувашии считают, что в республике можно отдыхать с комфортом и с любым бюджетом. Его сотрудники составили ТОП-5 мест, где можно с пользой и удовольствием провести выходные или даже целый отпуск.

В этот список попали санатории и базы отдыха, расположенные в Чебоксарском, Мариинско-Посадском, Ядринском районах и Заволжье.

База отдыха «Заимка»

Между городами Чебоксары и Новочебоксарск разместилась небольшая уютная база отдыха с деревянными зданиями. Это место пользуется большой популярностью у жителей соседних регионов и Москвы. Одномоментно сюда могут заехать до 200 человек. Гости могут поселиться либо в гостинице, либо в домике с банькой. Здесь часто проводят семейные, детские и корпоративные праздники. А любители фотосессий устраивают перфомансы у живописного пруда или верхом на лошадях.

Санаторно-курортный комплекс «Волжанка»

17 км от Чебоксар — и вы в «Волжанке». Этот санаторий выбирают те, кто хочет провести время с пользой для здоровья. В любое время года здесь готовы принять и обогреть тех, кому нужно восстановить свой организм. Поэтому сюда с удовольствием приезжают не только жители республики, но и её гости. Комплекс участвовал в программе туристического кешбэка, что очень порадовало отдыхающих.

Парк-отель «Нерядово»

Любите париться в баньке? Тогда вам в Мариинско-Посадский район, в парк-отель «Нерядово». Здесь предложат спокойный отдых на берегу Волги, среди шума леса и пения птиц, в уединении с природой. Избавиться от стресса помогут специалисты-банщики с большим опытом. Новые ощущения можно испытать, если погрузиться в кедровую бочку «фурако» на открытом воздухе с горячей водой.

База отдыха «Сурские зори»

Едем дальше – в Ядринский район, на базу отдыха «Сурские зори». Это место также пользуется большой популярностью среди туристов из Мордовии, Нижнего Новгорода, Казани и Москвы. Живописная Сура, леса, домики с подсветкой, лодочная станция и множество развлечений на любой вкус и кошелек! Здесь же можно порыбачить, покататься на лодках или катамаранах, или даже на яхте, если очень захочется. На территории базы отдыха часто проводятся различные музыкальные и спортивные мероприятия. На 1 и 2 июля запланирован традиционный фестиваль «Sura First 2022».

Спортивно-туристическая база отдыха «Нартаван»

И представляем новый туристический объект в Чувашии — экскурсионный комплекс «Нартаван»! Расположен он в сосновом лесу рядом с Волгой. Здесь ждут тех, кто любит конные прогулки, догтреккинг, лазертаг. Гостей пригласят на экскурсию в питомник хаски, а еще познакомят с ирландскими волкодавами. А после энергичной прогулки предложат блюда, приготовленные на мангале.

По мнению министра экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрия Краснова, наша республика может быть интересна туристам любого возраста, независимо от рода их деятельности.

«У нас много мест, которые действительно могут привлечь внимание туристов. Жемчужиной является сама Волга. Но и в каждом районе есть свои изюминки. Современный городской житель, уставший от суеты и шума, сможет душой отдохнуть в чувашских лесах, посетить старинные храмы и монастыри, познакомиться с бытом и культурой чувашей, отведать национальную кухню», — признается Дмитрий Краснов.

Источник: sovch.chuvashia.com.