Жителям Чувашии предлагают присоединиться к проекту «ТопБЛОГ»

Второй сезон образовательного проекта платформы «Россия — страна возможностей» — «ТопБЛОГ» стартовал. Присоединиться к нему может любой житель страны в возрасте от 14 лет.

Слушателям предлагают пройти бесплатное обучение у ведущих блогеров и экспертов, которые расскажут о «фишках» ведения социальных сетей, хитростях создания вовлекающего контента. По итогам участники получат профессиональное портфолио.



У новоиспеченных блогеров появится возможность отправиться в тур по России, заключить рекламные контракты, а также поддержку профессионального развития после окончания проекта.

В новом сезоне ключевой акцент сделан на российских социальных медиа: Telegram, «Одноклассники», «ВКонтакте», Яндекс.Дзен, RUTUBE, Yappy. Помимо этих шести основных треков, будущих блогеров ждут три направления в «Специальном треке»: «Про образование», «Школьный паблик», «Про управление».



Найти подробную информацию о проекте, а также подать заявку на участие в новом сезоне можно на сайте topblog.rsv.ru. Чтобы подать заявку нужно зайти на сайт, нажать кнопку «Регистрация» и заполнить анкету. Заявки на «ТопБЛОГ» принимают до 23 мая 2022 года.