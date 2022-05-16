Депутатов городского Собрания пригласили к участию в общественном контроле по благоустройству шумерлинских дворов

По инициативе главы администрации города Шумерля Валерия Шигашева на всех благоустраиваемых площадках может формироваться общественный контроль.

В этом году 9 дворовых территорий в рамках Указа Главы Чувашии №139 будут благоустроены по минимальном списку (асфальтирование, освещение, установка лавочке и урн): ул. Чайковского 13 — 15; ул. Чайковского 11; Островского 70; Интернациональная 33; Интернациональная 3; Интернациональная 6; Мира 5/1; Горького 1; Ленина 2; Ленина 4; Ленина 6.

«Для нас принципиально важно, чтобы те улучшения, которые мы планируем провести, не несли жителям побочных явлений и были выполнены качественно и в срок. Поэтому, обращаюсь к депутатам, на чьих участках будут проведены работы, возглавить группы общественного контроля и своевременно реагировать на замечания и предложения горожан. И здесь важно консолидироваться как самим горожанам, так и администрации, управляющим компаниям, ТСЖ, депутатам для выработки доминирующего конструктивного мнения по текущей ситуации и плановым перспективным решениям», — подчеркнул Валерий Шигашев.

Источник: gshum.cap.ru.