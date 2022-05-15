Любить за двоих

Одинокий отец – словосочетание гораздо менее привычное, чем одинокая мать. А ведь таких мужчин, к сожалению, немало.

По официальной статистике, в Шумерле и в муниципальном округе насчитывается 23 одиноких отца. Среди них мужчины разного возраста, профессий и социального статуса. Все они наверняка обладают разными характерами и интересами, вкусами и предпочтениями. Но одно обстоятельство этих мужчин объединяет особо. По воле судьбы на них возложена наиважнейшая миссия – воспитывать и полноценно заботиться о детях, окружив их гарантированной «двойной» заботой – за маму и за папу.

Тридцативосьмилетний житель поселка Дубовки Петр Шумилов в одиночку растит пятнадцатилетнюю Алёну и семнадцатилетнего Алексея. Есть в семье еще старшая дочь, двадцатитрехлетняя Александра. Девушка уже вполне самостоятельна — живет и работает в Чебоксарах.



История семьи Шумиловых началась в 2003 году. Уроженец Чебоксарского района Петр работал тогда прессовщиком в столичном Доме печати. Там он и познакомился с буфетчицей Алиной. Простое знакомство со временем переросло в нежные чувства, и через несколько месяцев молодые сыграли свадьбу. Началась размеренная жизнь, полная радостей и печалей. В семье подрастала четырехлетняя Сашенька (дочь Алины от первого брака). Через год родился их общий первенец Алексей. Еще через два года — Алёнка.



Мечта переехать из Чебоксар в деревню, поближе к природе, крепла у молодых людей из года в год и, наконец, нашла свое воплощение в 2012 году, когда они по воле случая приобрели заброшенный дом в Дубовке. Молодой семье поселок понравился сразу – и окрестные леса, и луга, и чистый воздух, и близкое расположение к Шумерле, и душевные и радушные местные жители. Поэтому обоюдное желание свить в Дубовке свое семейное гнездо у Шумиловых созрело окончательно и бесповоротно. Глава семьи сразу принялся обустраивать дом. «Здесь не было ни окон, ни дверей, — констатирует он. – Всё пришлось восстанавливать своими руками».



А руки у хозяина дома золотые. Он в свое время много ездил по стройкам страны и поднаторел в профессиях бетонщика, арматурщика, монтажника-высотника. Петр в те годы много работал, а Алина создавала в доме уют, ухаживала за детьми…



Беда пришла неожиданно. В одно страшное утро 2017 года хозяйка дома просто не проснулась. Она умерла внезапно и безвременно. Как потом констатировали врачи – подвело больное сердце. Молодая женщина оставила троих детей…



Это был как гром среди ясного неба. В первое время Петр растерялся. Как жить дальше? Как растить детей? Что всех их ждет в будущем? Но молодой мужчина вовремя взял себя в руки и сумел окружить детей настоящей заботой, вниманием и любовью.



Дом у Шумиловых хоть и без удобств, но очень справный и радушный. В этом мы убедились, побывав у семьи в гостях. Во дворе нас встретило немалое хозяйство – бараны, куры, кролики, собака и кошка с котятами. Для содержания живности здесь всё хорошо обустроено. Не только глава семьи, но и дети в свободное от учебы время ухаживают за животными: самостоятельно и кормят, и убирают. Так что скучать домочадцам некогда.



При общении остро чувствуется, что Шумиловы – это не просто семья, это команда. Невооруженным глазом заметно, как они дружны, как сильно любят друг друга, как заботятся друг о друге. «Один за всех и все за одного» — это про них, про Шумиловых!



Старшая Александра, хоть и живет в Чебоксарах, дома – частый гость. Девушка всегда на связи и с отцом, и с младшими братом и сестрой.



Алексей и Алёна по ряду причин учатся в Шумерлинской школе-интернате. Оба – на хорошем счету. Совсем недавно ребята приняли участие в республиканском этапе международного конкурса «Абилимпикс». Алексей продемонстрировал свое мастерство по владению техникой геометрической резьбы по дереву. Его старания не остались незамеченными: жюри присудило юному шумерлинцу II место.



Алена в конкурсе участвовала в качестве швеи, и пусть она не вошла в число призеров, но опыт участия в таком престижном конкурсе, бесспорно, бесценен.



И Алексей, и Алёна в интернате активно принимают участие во всех проводимых мероприятиях. Юноша с удовольствием занимается спортом: футболом, бегом, игрой в дартс. По всем этим видам спорта он неоднократно защищал честь интерната на соревнованиях республиканского уровня.

Молодой человек, чувствуется, — лидер по натуре, на всё имеет свое мнение. Девятиклассник уже сегодня четко знает, что с ним будет через год, через три, через пять лет. Такой его уверенности можно только позавидовать! Свою жизнь он планирует посвятить рабочим специальностям: «Сначала поступлю в профессиональный колледж, получу специальность столяра, потом плотника, — планирует паренёк. — После службы в армии выучусь еще на сварщика и каменщика». 17-летний молодой человек отметил, что он обязательно вернется в Дубовку и здесь будет строить свою счастливую жизнь.



Милая, немногословная Алёна как будто еще боится мечтать вслух. При общении семиклассница признаётся, что, возможно, в будущем посвятит себя профессии швеи, а на сегодняшний день она хочет освоить технику вышивания.



Чувствуется, что всю свою любовь и внимание Петр отдает детям. А как иначе? Всем сердцем он любит их за двоих — за себя и за так рано ушедшую супругу. «А по-другому я не имею права, — признается он. – Главное, чтобы всё у них в жизни сложилось, чтобы всё было хорошо. А потом и про себя можно будет подумать».



В разговоре Петр поделился еще одной радостью – совсем недавно в деревне Савадеркино он приобрел добротный дом: кирпичный, со всеми удобствами, надворными постройками и даже мебелью. «Просто повезло!» — с улыбкой восклицает отец семейства. Так что в ближайших планах Шумиловых — со всем хозяйством переехать в Егоркинское сельское поселение. За новой жизнью, за новым счастьем!

Ольга Дмитриева.