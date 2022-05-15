В России планируют ввести единые налоговые счета

15 февраля 2022 года Государственной Думой Российской Федерации в первом чтении был принят проект Федерального закона № 46702-8 «О внесении изменений в часть первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации». Законопроектом предлагается ввести институт единого налогового счета (ЕНС), в рамках которого для каждого налогоплательщика консолидируются в единое сальдо расчетов с бюджетом все подлежащие уплате и уплаченные с использованием единого налогового платежа налоги.

С внедрением ЕНС не только упростится процедура уплаты, объединяя разные суммы в одной платежке, но и будет исключена такая ситуация, как наличие задолженности и переплаты по разным платежам у одного плательщика. Установление единых сроков уплаты налогов упростит платежный календарь налогоплательщиков и позволит платить все налоги 1 раз в месяц единым налоговым платежом (ЕНП).



Денежные средства будут перечисляться ЕНП с указанием только двух изменяемых реквизитов — суммы платежа и ИНН налогоплательщика. Налоговый орган на основе имеющихся у него документов и информации самостоятельно распределит ЕНП в счет исполнения плательщиком обязанностей по уплате налогов. Суммы обязательств будут погашены исходя из исчисленных сумм, указанных самим плательщиком в декларации. Сначала будет погашена недоимка — начиная с налога с более ранним сроком уплаты, затем начисления с текущим сроком уплаты, затем пени, проценты и штрафы. Данные о состоянии ЕНС и детализированная информация о распределении ЕНП будут доступны в онлайн-режиме в «личном кабинете» налогоплательщика.



Кроме того, законопроектом исключается существующий в настоящее время ограничительный 3-летний период на возврат/зачет имеющейся переплаты. Переплата по ЕНС является деньгами налогоплательщика, которые он может быстро вернуть (налоговый орган направит распоряжение на возврат в федеральное казначейство не позже следующего дня после поступления заявления от плательщика).



МИ ФНС России № 8 по Чувашии.