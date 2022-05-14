Федеральный Просветительский марафон «Новые горизонты» откроет возможности для молодёжи Чувашии

Российское общество «Знание» организует федеральный Просветительский марафон «Новые горизонты». В этом году мероприятие обретает новые смыслы и призвано помочь молодёжи Чувашии узнать о возможностях для реализации своих талантов и идей в разных сферах. Мероприятие пройдёт с 17 по 19 мая в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Сочи.

Просветительский марафон объединит на своих площадках более 150 выдающихся российских и зарубежных спикеров: деятелей науки, культуры, искусства, спорта, лидеров бизнеса и государственных деятелей. Свое участие в марафоне подтвердили Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Андрей Фурсенко, Антон Силуанов, Владимир Мединский, Сергей Кириенко, Игорь Левитин, Максим Орешкин, Мария Захарова и другие. Также ожидается участие зарубежных спикеров.

«Название марафона отражает запрос аудитории. Новые горизонты – это сейчас одна из самых востребованных тем, что логично, ведь общество, сталкиваясь с новыми вызовами, изменениями, получает и новые возможности. Поэтому разговор о новых горизонтах пойдет во всех сферах – экономике, бизнесе, науке и технологиях, культуре и спорте. Ключевой темой станет роль России в мире, что сейчас особенно важно, ведь это, можно сказать, самая спекулятивная тема. Появляется огромное количество недостоверной и фейковой информации, а одна из задач Общества «Знание» – как раз помогать людям разбираться в актуальных вопросах, находить проверенную, верную информацию», — рассказал генеральный директор Российского Общества «Знание» Максим Древаль в интервью fedpress.ru.

Программа марафона «Новые горизонты» включает 5 тематических треков, которые будут организованы на отдельных площадках: в Москве – треки «Роль России и мире» и «Мы вместе», в Санкт-Петербурге – трек «Новые горизонты. Экономика», в Сочи – трек «Новые горизонты. Наука», в Подмосковье, на площадке 26-го «Российского интернет форума» – трек «Новые горизонты. Информационные технологии».

Профессионалы цифровой отрасли в треке «Новые горизонты. Информационные технологии» обсудят с молодежью возможности развития информационных технологий и приоритеты нашей страны в этом направлении. Также будет уделено внимание карьерному росту в ИТ-сфере, правилам кибербезопасности и созданию качественного контента.

Трансляция будет доступна для всех желающих на официальном сайте марафона и в социальной сети «ВКонтакте».

Минцифры Чувашии.