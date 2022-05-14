И шумерлинцы ковали победу

Есть события, над которыми время не властно, и чем дальше в прошлое уходят годы, тем яснее становится их величие. К таким событиям относится Великая Отечественная война. Наша победа ковалась не только на фронте, но и в значительной мере в тылу. С целью решения кадрового вопроса в законодательном порядке была установлена семидневная рабочая неделя, отменены очередные и дополнительные отпуска с заменой их денежной компенсацией, введена всеобщая трудовая мобилизация.

Незаметной точкой была отмечена на карте в те годы наша Шумерля — маленькая частичка тыла в числе других больших и малых городов.

В первые месяцы войны на предприятиях города прошли митинги, где люди записывались в народное ополчение. 2-11 августа 1941 года в городе развернулось движение за создание фонда обороны Родины. Трудящиеся города и района приняли самое активное участие в строительстве суровой зимой 1941—1942 гг. Сурского оборонительного рубежа.



Решением исполкома от 25 июля была организована противовоздушная и противохимическая оборона города, создано 7 участков – северо-западный, поселок комбината, поселок «Большевика», центральная, северо-восточная части, Палан. Среди населения было организовано 42 группы самозащиты. Решением исполкома от 28 августа 1941 года прибывший полоцкий Дом ребенка разместился в городском детском саду.



В городе не было предприятия, которое бы не выпускало продукцию для фронта. Торфопредприятие «Шутово» обеспечивало не только город, но и республику топливом. В короткие сроки была организована добыча и переработка торфа на топливо. В октябре 1942 года за ударную работу премировались рабочие Трифонова, Христофорова, Лаптенкова, Ласковенкова, Селиванова и другие. На всю страну по добыче торфа прославилась Екатерина Ортикова. Народный комиссариат топливной промышленности РСФСР наградил ее Почетной грамотой и денежной премией.



Неоценимой помощью шумерлинцев фронту надо считать кропотливую работу медиков. В годы войны в здании средней школы № 1 разместился эвакогоспиталь. Обслуживающему персоналу наряду с основной работой приходилось выращивать картофель и овощи на огороде возле госпиталя, заготавливать сено для лошадей, дрова для госпиталя. От подсобных работ были освобождены только хирурги и операционные сестры.



Школьники вместе с учителями принимали активное участие: работали на торфоразработках, на заготовке дров, собирали лекарственные травы для раненых воинов, участвовали в сборе теплых вещей, помогали семьям фронтовиков.



Л. Чиркова, директор городского архива.