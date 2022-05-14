Индекс промпроизводства вырос на 2,6 процента

Более чем в два раза за первый квартал 2022 года выросло металлургическое производство по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Также лучшие результаты показали производства электротехнического оборудования, транспортных средств, машин и оборудования. В целом индекс промпроизводства в Чувашии вырос на 2,6 % за I квартал 2022 года по сравнению I кварталом 2021-го.

Рост индекса произошёл в период новых рыночных условий, когда освободившиеся из-за ухода зарубежных компаний с рынка ниши стали открытыми для российских производителей. За первый квартал с целью импортозамещения некоторыми из предприятий уже был освоен выпуск принципиально новой продукции. Многие предприятия действительно столкнулись с отказом от поставок импортных комплектующих и провели работу по их замене на российские аналоги. В том числе в настоящее время предприятиями рассматривается возможность организации производства аналогов уже на собственных площадках.



Разработка импортозамещающих комплектующих ведет к непредвиденным расходам, Минпромэнерго Чувашии совместно с Фондом развития промышленности предоставляет антикризисный пакет — льготные займы на научно-исследовательские разработки, выпуск пилотных партий, внесение соответствующих изменений в технологическую документацию.



Источник: Минпромэнерго Чувашии.