Чувашия станет столицей I Всероссийской детской фольклориады

I Всероссийская детская фольклориада, которая пройдет с 23 по 27 июня в городе Чебоксары, предполагает участие более 1 100 детей и молодежи от 10 до 17 лет – членов творческих коллективов из 78 регионов страны. В программе – костюмированное праздничное шествие ее участников по улицам Чебоксар, выездные концерты, мастер-классы, интерактивная программа «Хоровод дружбы». Будут также организованы экскурсии в музеи, знакомство с традициями, обычаями, культурой и бытом чувашского народа.

I Всероссийская детская фольклориада проводится в рамках национального проекта «Культура». Основными ее организаторами являются Министерство культуры Российской Федерации, Кабинет Министров Чувашской Республики и Автономная некоммерческая организация «Содействие развитию культуры и массовых коммуникаций "Культурный регион».

Партнеры проекта – Государственный Российский Дом народного творчества им. В.Д. Поленова и Центр культуры народов России.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.