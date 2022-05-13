Стартует Всероссийская благотворительная акция «Мечты победителей»

Команда Всероссийского проекта «Мечтай со мной» посвятили свою работу исполнению заветных желаний и делают это для тех, кто сами по каким-то причинам этого сделать не могут.



Каждый год команда проекта организует всероссийскую благотворительную акцию «Мечты победителей». Её участники — это ветераны и все те, кто связан с событиями Великой Отечественной войны.



Если вам близки идеи и ценности акции и вы хотите поддержать ее, то вы можете:

— стать партнером акции, если вы представляете юридическое лицо.

— стать волонтёром и помочь нам с поиском участников или исполнением желаний.



Просто оставьте заявку по этой ссылке и команда проекта свяжется с вами: https://мечтыпобедителей.рф/#in



Также команда проекта ищет участников для участия в акции «Мечты победителей».



Возможно среди ваших близких, друзей или знакомых есть:

— ветераны Великой Отечественной войны;

— бывшие узники фашизма;

— жители блокадного Ленинграда;

— вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны;

— труженики тыла.



Если это так, спросите их: есть ли у них нереализованные мечты или желания и хотели бы они, чтобы эти мечты сбылись?

Как стать участником проекта?



1. Мы прикрепили под постом анкету участника. Скачайте её. Если участников несколько, заполните на каждого отдельную анкету.



2. В работе используются персональные данные, поэтому для участия нужно согласие на их обработку. Мы прикрепили форму для заполнения, скачайте её и заполните.



На каждого участника и его представителя (при наличии) заполняется отдельное согласие.



3. Отсканируйте анкету и согласие. Убедитесь, что сканы хорошего качества.



4. Отправьте их на info@мечтыпобедителей.рф в теме письма укажите «ЗАЯВКА».



Если вы отправляете заявки от нескольких участников, заархивируйте их перед отправкой.

АНКЕТА

СОГЛАСИЕ

Минобразования Чувашии.