Стартует Всероссийская благотворительная акция «Мечты победителей»

Команда Всероссийского проекта «Мечтай со мной» посвятили свою работу исполнению заветных желаний и делают это для тех, кто сами по каким-то причинам этого сделать не могут.
Каждый год команда проекта организует всероссийскую благотворительную акцию «Мечты победителей». Её участники — это ветераны и все те, кто связан с событиями Великой Отечественной войны.
Если вам близки идеи и ценности акции и вы хотите поддержать ее, то вы можете:
— стать партнером акции, если вы представляете юридическое лицо.
— стать волонтёром и помочь нам с поиском участников или исполнением желаний.
Просто оставьте заявку по этой ссылке и команда проекта свяжется с вами: https://мечтыпобедителей.рф/#in
Также команда проекта ищет участников для участия в акции «Мечты победителей».
Возможно среди ваших близких, друзей или знакомых есть:
— ветераны Великой Отечественной войны;
— бывшие узники фашизма;
— жители блокадного Ленинграда;
— вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны;
— труженики тыла.
Если это так, спросите их: есть ли у них нереализованные мечты или желания и хотели бы они, чтобы эти мечты сбылись?
Как стать участником проекта?
1. Мы прикрепили под постом анкету участника. Скачайте её. Если участников несколько, заполните на каждого отдельную анкету.
2. В работе используются персональные данные, поэтому для участия нужно согласие на их обработку. Мы прикрепили форму для заполнения, скачайте её и заполните.
На каждого участника и его представителя (при наличии) заполняется отдельное согласие.
3. Отсканируйте анкету и согласие. Убедитесь, что сканы хорошего качества.
4. Отправьте их на info@мечтыпобедителей.рф в теме письма укажите «ЗАЯВКА».
Если вы отправляете заявки от нескольких участников, заархивируйте их перед отправкой.
Минобразования Чувашии.
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