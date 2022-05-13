Славьтесь, деды, одержавшие победу!

9 мая глава Шумерлинского муниципального округа Лев Рафинов, депутат Госсовета Чувашской Республики Сергей Мельников и и.о. начальника Русско-Алгашинского территориального отдела Виталий Спиридонов поздравили с Днем Победы участника Великой Отечественной войны Ермолая Федоровича Пахарева из Речного. Они пожелали ветерану самого наилучшего и вручили ему поздравительные адреса и подарки. Музыкальный подарок для ветерана и его семьи подготовили вокальная группа «Алгашиночка» Русско-Алгашинского сельского клуба и Александр Иванов.

9 мая в деревне Шумерле жителей и гостей с праздником Великой Победы поздравили заместитель главы администрации — начальник отдела сельского хозяйства и экологии Андрей Мостайкин, депутат Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа Владимир Кадеев, и.о. начальника Шумерлинского территориального отдела Алексей Федяров.

В Красном Октябре празднование 77-летия Победы началось с акции «Бессмертный полк». В одной колонне с краснооктябрьцами с портретами участников войны, тружеников тыла прошли первый заместитель главы администрации — начальник Управления по благоустройству и развитию территорий Шумерлинского муниципального округа Дмитрий Головин и депутат Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа Дмитрий Григорьев.

Дошкольники, обучающиеся, педагоги и работники Алгашинской школы, методист ИРЦК Александр Иванов выступили в праздничном концерте «Салют Победе!».

9 мая в Саланчике во время марша «Бессмертного полка» были зачитаны все имена воинов-односельчан. С Днём Победы всех участников марша поздравили глава Шумерлинского муниципального округа Лев Рафинов и и.о. начальника Магаринского территориального отдела Людмила Егорова. Вальс Победы пригласил на танцевальную площадку участников митинга, а в зеленой зоне работала «полевая кухня» с солдатской кашей.









Накануне 9 Мая сотрудники администрации поздравили тружеников тыла, проживающих в населенных пунктах Торханского территориального отдела. С пожеланиями здоровья вручили цветы и поздравительные адреса.

В Нижнекумашкинском территориальном отделе учащиеся Шумерлинской школы и жители Нижней Кумашки прошли колонной с портретами фронтовиков по улице Луговой к обелиску, где состоялся праздничный митинг. И.о. начальника территориального отдела В.В. Губанова, депутаты Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа А.А. Губанов и Д.В. Самарин выступили с поздравительными речами и возложили венок к обелиску погибшим воинам. Труженицам тыла А.И. Араслановой, О.М. Фоминой, вдовам ветеранов Великой Отечественной войны Г.Е. Трофимовой и Т.М. Самариной были вручены поздравительные открытки.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, прошли в Больших Алгашах.

С приветственным словом в адрес тружеников тыла, детей войны и односельчан выступил и.о. начальника Большеалгашинского территориального отдела Сергей Кузнецов, музыкальный подарок подготовил ансамбль русской песни «Сударушка» Большеалгашинского сельского клуба.

8 мая на территории Ходарского территориального отдела прошли праздничные концерты. В деревнях Пилешкасы, Тугасы и Яндаши, где нет стационарных клубных учреждений, перед жителями выступила агитбригада передвижного клубного учреждения.

Праздничный концерт «Живи, цвети, победный май!» состоялся в Кабанове. В программе звучали песни в исполнении агитбригады из работников клубно-досуговой системы и самодеятельных артистов Шумерлинского муниципального округа. На торжественном мероприятии присутствовали первый заместитель главы администрации — начальник Управления по благоустройству и развитию территорий Дмитрий Головин и начальник Большеалгашинского территориального отдела Сергей Кузнецов.

Жителей Пинер с праздником поздравила депутат Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа Л.П. Шарифуллина. Концерт организовал активист поселка Роман Бардасов.