Мариинский Посад раскроет свой туристический потенциал

14 мая в чувашском городе Мариинском Посаде впервые пройдет фестиваль из цикла «Выходные в Мариинском Посаде». Мероприятия цикла организует Агентство территориального развития Чувашии для того, чтобы наполнить жизнью и красками выходные дни в малом городе.



Фестиваль начнётся на городской набережной в 12:00 и продолжится до 18:00. Жителей и гостей Мариинского Посада ждут площадки народно-художественных промыслов, запуск воздушных змеев, увлекательный квест, мастер-классы, выставки старинных карт и фотографий, картин в художественной галерее, также тематические фотозоны, а также концертная программа с участием духового оркестра (г. Чебоксары), ВИА «Шузьм» (г. Мариинский Посад), артистов Ольги Пегановой, Анастасии Зеленцовой, Федора Казанова и Елены Искры.







