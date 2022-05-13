Котельные уходят на профилактику

На этот период будет прекращена подача горячей воды

Первыми остановлены котельная № 13 по ул. МОПРА и БМК по переулку Школьному. Ремонтные работы здесь продлятся до 26 мая.



На период с 27 мая по 9 июня на плановый ремонт и работы по подготовке к новому отопительному сезону уйдут котельные Шумерлинского предприятия тепловодоснабжения и водоотведения: № 2 (ул. К. Маркса, 10), № 6 (пер. Банковский), № 7 (ул. Урукова, 17а), № 8 (ул. Щорса, 8).



Также остановятся на 14 дней с 26 мая блочно-модульные котельные ГУП «Чувашгаз» на ул. Коммунальной, ул. Ленина. С 14 по 28 июня на профилактику уйдет БМК на ул. Сурской, с 5 по 19 июля – БМК на ул. Чайковского и с 26 июля по 9 августа – БМК на ул. К. Маркса.



Источник: администрация г. Шумерли.