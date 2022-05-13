Доживем до понедельника

С 16 мая стартует глобальное преображение городского парка

В минувшую среду в администрации города прошло первое рабочее совещание по реализации проекта благоустройства парка культуры и отдыха, ставшего победителем V Всероссийского конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений.



В ходе совещания под руководством главы администрации Валерия Шигашева состоялся конструктивный разговор с представителями главного подрядчика планируемого в этом году глобального преображения парка — ООО «Берсо» (г. Самара). В этом году на реализацию базовой части проекта направлено 94 млн рублей (70 млн — из федерального бюджета, 22 млн выделены из резервного фонда Чувашии, 2 млн – из местного бюджета). На сегодняшний день контракт заключен, график производственных работ подписан.



Как заверил подрядчик, работы стартуют в понедельник, 16 мая, с очистки пруда. Через несколько дней параллельно начнутся работы и по благоустройству. На территории парка будут работать несколько бригад. В настоящее время подрядчик определяется с окончательной логистикой проекта.



Напомним, основной акцент благоустройства городского парка сделан на реконструкцию пруда, прилегающей к нему территории, зон возле кинотеатра «Дружба» и фонтана. Пруд будет очищен, реконструирован. Территория вокруг водоема станет комфортным прогулочным пространством, покрытым террасной доской.



Между прудом и «Дружбой» будет сооружена предусмотренная проектом фестивальная зона с малыми архитектурными формами.



По периметру всего парка будет проложена освещаемая беговая дорожка шириной 1,5 метра общей протяженностью около 2 км. У входа в парк, справа, по проекту предусмотрено создание дендрария.



На первом рабочем совещании было отмечено о необходимости актуализации графика проводимых работ, заострено внимание на мерах по соблюдению техники безопасности в ходе строительства.



Все работы по контракту должны быть завершены до 30 октября текущего года.

Ольга Дмитриева.