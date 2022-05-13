Города меняют сами люди

На фото — площадь им. А.Т. Речнова, благоустроенная в 2021 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Именно эту общественную территорию выбрали шумерлинцы по итогам рейтингового голосования годом ранее. Теперь здесь вместо травы и разваливавшихся стенок ограждения зона отдыха с фонтаном, перголой, скамейками, фонарями, качелями. Пройдет еще несколько лет и площадь зазеленеет в полную силу.

Еще одно подобное комфортное пространство может появиться в городе в следующем году. А для этого шумерлинцам нужно дружно включиться в рейтинговое голосование, проходящее сейчас на сайте 21.gorodsreda.ru и портале «Госуслуги». На выбор предлагаются две территории для благоустройства: участок улицы Октябрьской (центральная площадь, скверик около здания гостиницы) и сквер им. В.М. Скаржевского (2 этап благоустройства). Голосование завершится 30 мая! В нем должны принять участие как минимум 4500 человек, иначе низкая активность будет расценена как незаинтересованность жителей муниципалитета в благоустройстве. На вечер четверга, когда верстался номер, проголосовали более 1700 шумерлинцев. С практически с пятикратным перевесом по числу отданных голосов лидирует ул. Октябрьская.



Если вам трудно проголосовать на интернет-площадках самостоятельно, вы можете воспользоваться помощью волонтёров, которые сопровождают эту кампанию в нашем городе. У них есть специальные планшеты с приложением для голосования. 7 групп (45 человек), 3 площадки: Центр детского творчества, Шумерлинский политехнический техникум и гимназия № 8 — таков волонтерский ресурс. За помощью в голосовании можно обратиться непосредственно в учреждения или к кураторам — педагогу-организатору ЦДТ Андрею Кудрявцеву (тел. 89530148522) или Елене Головановой (по тел. 89050273020).



Кстати, на недавней встрече главы администрации Шумерли Валерия Шигашева с добровольцами была поставлена задача усилить работу с населением, взаимодействовать с градообразующими предприятиями, организациями и учреждениями города. В частности, со школами, так как в голосовании могут принимать участие граждане в возрасте от 14 лет. Так, на прошлой неделе в гимназии № 8 волонтеры-гимназисты помогли всем желающим учащимся проголосовать через приложение.

Валерий Шигашев, глава администрации города Шумерли:

В городе проводится голосование по программе «Формирование комфортной городской среды». Что она нам дает?

В прошлом году именно по этой программе мы смогли закончить строительство площади им. А.Т. Речнова, построить сквер «Камчатка», в этом году приступили к реконструкции сквера им. В.М. Скаржевского. Ранее проведены отдельные работы по благоустройству городского парка. Программа позволяет привлечь средства федерального и республиканского бюджетов для развития города.

Сейчас мы выбираем территорию благоустройства на 2023 год. Но здесь важна именно активность горожан — одним из критериев конкурса является количество граждан, высказавших свое мнение. Пусть оно будет противоречивым, не суть важно, главное — это наша активность и вовлеченность в жизнь города, в его дальнейшее развитие.

В этом году мы заявили два объекта: площадь — ул. Октябрьская (до ул. Щербакова) и сквер им. В.М. Скаржевского (2 этап благоустройства). Почему именно они? Сквер им. Скаржевского был заявлен и стал победителем рейтингового голосования еще в прошлом году. С учетом строительства силами АО «КАФ» аллейных дорожек мы приступили к реализации основных видов работ: освещение, скамейки, дополнительные тротуары, парковка, зона отдыха. Останется нереализованным лишь дополнительное благоустройство. Актуальность же благоустройства площади вызвана реконструкцией парка и комплексным решением преображения центра города с перспективой вхождения в программу развития туризма.

Кстати, многие горожане обратили внимание на фонтаны, предложенные в эскизе благоустройства площади. Это необязательное условие. В любом случае, если в голосовании победит площадь, то будет проведено общественное обсуждение общей концепции, будут учтены пожелания горожан. Лично мое мнение: в таком формате фонтаны неуместны.

Кроме того, горожане задаются вопросом по скверу им. Скаржевского, что он может остаться незаконченным. Нет, он станет достаточно функционален уже в этом году и будет иметь законченный вид.

Друзья, слово за вами! Давайте созидать вместе! Я свой выбор уже сделал!

Наталья Игнатьева.







