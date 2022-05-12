Оборонительные рубежи «проложили» мост Дружбы  между Николаевым и Миннихановым

11 мая Президент Татарстана Рустам Минниханов принял у себя чувашскую делегацию, которую возглавил Глава республики Олег Николаев. Стоит отметить, что это первый визит руководителя Чувашии в соседнюю республику. С момента вступления на должность Николаева, официальных встреч еще не было.

Чего не скажешь о жителях соседствующих республик… Чуваши и татары испокон веков живут в тесной связи. Нить дружбы скрепляет и историческое прошлое. На территории Чувашии проживает около 40 тысяч татар, а в Татарстане среди коренных народов — чуваши на почётном третьем месте с численностью в 126 тысяч! Ежегодно, чуваши, проживающие в Татарстане и Чувашии собираются на «Уяв» («праздник»), а татары широко празднуют в Чувашии Сабантуй.

Еще одной точкой объединения двух республик стало строительство оборонительных рубежей в начале Великой Отечественной войны. Чувашским тыловикам выпала доля строить сразу два рубежа — Сурский рубеж и Казанский обвод. И уж чего говорить — чуваши и татары вместе бок о бок трудились на сооружении окопов Казанского обвода.

Прославить тружеников тыла и «предать всеобщей огласке» их героический подвиг решил Глава Республики Олег Николаев. Для начала ознаменовал 2021-ый Годом трудового подвига строителей Сурского рубежа и Казанского обвода. Началось строительство мемориала в Козловском районе, выпущена книга о трудовом подвиге тыловиков.

В ознаменовании всех этих мероприятий в марте т.г. был объявлен Межрегиональный патриотический марафон, объединивший жителей двух республик. Концерты с участием артистов Чувашии и Татарстана, с богатейшей выставкой о строителях рубежей прошли в Ядринском, Цивильском, Козловском районе Чувашии, а также в Кайбицком, Тетюшском, Буинском и Апастовском районах Татарстана. Кульминацией марафона стала сегодняшняя научно-практическая конференция «Подвиг в тылу», а также торжественный концерт на сцене Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая, где прошло чествование героев, тружеников тыла, возводивших окопы и всех тех, кто рассказал потомкам об их подвиге.

Однако, наград удостоились не только они. Копилка пополнилась взаимным обменом медалей руководителями регионов. Олег Николаев вручил Президенту Татарстана памятную медаль, посвященную 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей, а Рустам Минниханов вручил Главе Чувашии медаль, государственную награду республики Татарстан «100-лет образования ТАССР». Можно задаться вопросом: при чем эта медаль на данном мероприятии? Но сразу находится вполне логический ответ, приятно же. Также Рустам Минниханов пригласил Олега Николаева на праздничные мероприятия, посвященные 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией и международный экономический саммит, Глава Чувашии согласился. Значит, «Уяв» только начинается… К тому же, в июне стартуют речные путешествия на «Валдаях» из Чебоксар в Казань.

Источник: hypar.ru