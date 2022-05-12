В Шумерле приступят к благоустройству городского парка

С 16 мая начнутся работы по благоустройству парка города Шумерля, проект которого стал победителем V Всероссийского конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений. Проектанты, ландшафтная компания «Berso» из Самары, являются и подрядчиком. Контракт на выполнение работ заключен. В этом году на реализацию базовой части проекта будет направлено 94 млн рублей (70 млн — из федерального бюджета, 22 млн выделены из резервного фонда Чувашской Республики, 2 млн – из местного бюджета). Срок завершения работ – до 30 октября 2022 года.

Старт реализации проекта был дан в ходе совещания под руководством главы администрации Валерия Шигашева. Для эффективного взаимодействия и оперативного решения возникающих в ходе работ вопросов, представители заказчика и подрядчика будут собираться еженедельно.

Напомним, в рамках реализации проекта «Парк им. 50-летия Пионерской организации», на данном этапе будет создана событийная площадка, благоустроен пруд с устройством смотровой зоны и амфитеатра, площадка вокруг фонтана, Лесная часть парка тоже будет благоустроена с учётом исторического фактора развития Шумерли — вековых дубов, создана освещенная спортивная дорожка всесезонного назначения по периметру парка. У входа в парк, справа, по проекту предусмотрено создание дендрариума.

Сайт администрации г. Шумерли.