Волонтеры благоустройства Шумерли вышли в город

7 групп (45 человек), 3 площадки: Центр детского творчества, Шумерлинский политехнический техникум и гимназия 8 — таков волонтерский ресурс, оказывающий помощь в рейтинговом голосовании по выбору общественной территории, которую в приоритетном порядке благоустроят в 2023 году.



Необходимо собрать голоса около 4500 шумерлинцев в поддержку проектов. В этом году для выбора представлены следующие проекты: центральная площадь — ул. Октябрьская (до ул. Щербакова) или сквер им. В.М. Скаржевского, 2 этап благоустройства.



О важности данного голосования и проявлении активной гражданской позиции, престиже волонтерской работы в этом направлении говорил глава администрации Валерий Шигашев на встрече с волонтерами благоустройства.



Напоминаем, что до 30 мая каждый житель города Шумерля имеет возможность отдать свой голос за понравившийся объект.



Оставить свой голос можно на сайте 21.gorodsreda.ru и «Госуслуги». Вы также можете обратиться к волонтёрам, которые сопровождают голосование в нашем городе.

Источник: gshum.cap.ru