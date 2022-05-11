В Шумерле 11 мая завершается отопительный сезон

11 мая в городе завершается отопительный сезон 2021 — 2022 гг. МУП «ШПТиВ» прекратил подачу тепла в обслуживаемые объекты ещё 6 мая.

С этого момента теплоснабжающие организации города должны приступить к последовательной остановке оборудования, прекратить подачу теплоносителя в систему теплоснабжения города с сохранением горячего водоснабжения.

Обычно отопительный сезон в городе заканчивается в конце апреля – начале мая. Однако погодные условия не позволяли ранее отключить отопление.

После прекращения подачи тепла теплоснабжающие организации приступят к ремонтным и профилактическим работам систем теплоснабжения в соответствии с утвержденными графиками.

Источник: gshum.cap.ru