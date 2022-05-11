Благоустроенной общественной территории в Шумерле быть

На фото площадь им. А.Т. Речнова, благоустроенная в прошлом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

Теперь это благоустроенная общественная территория с фонтаном, удобными малыми архитектурными формами, арт-объектами в виде перголы, зелёными насаждениями и т.п.

Еще одно подобное комфортное пространство может появиться в городе в следующем году.

До 30 мая у шумерлинцев есть возможность выбрать ту общественную территорию, которую в приоритетном порядке обновят в 2023 году: центральная площадь — ул. Октябрьская (до ул. Щербакова) и сквер им. В.М. Скаржевского, 2 этап благоустройства.

Оставить свой голос можно на сайте 21.gorodsreda.ru и «Госуслуги». Вы также можете проголосовать через приложение волонтёров, которые сопровождают голосование в нашем городе.

Голосуем «За» благоустройство Шумерли.

Источник: gshum.cap.ru