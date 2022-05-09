Шумерля присоединилась к акции «Парад во дворе»

В День Победы отряд барабанщиц «Ника» Центра детского творчества торжественным маршем направился во двор дома √3 по улице Жукова.

Выбор этого двора не случаен. Здесь проживают два ветерана Великой Отечественной войны.

Гущин Сергей Михайлович — в годы Великой Отечественной войны был стрелком-пограничником военной части 2122 Украинского погранокруга.

Гришин Александр Фролович в 1944 году в свои неполные 17 лет был призван в Крондштатский флотский экипахж подводником. В этом же году был направлен в Ленинград в Краснознаменный учебный отряд подводного плавания.

Воспитанники ЦДТ выступили перед жильцами дома с импровизированной концертной программой. Её с удовольствием посмотрели как из окон квартир, так и те, кто находился в это время во дворе.

Жильцы отметили, что «Парад во дворе» — отличная акция, благодаря которой праздничное настроение царит не только на главных улицах города, но и во дворах.







