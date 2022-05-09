Пять ветеранов-шумерлинцев принимали поздравления на дому



В силу почетного возраста и состояния здоровья ветераны Великой Отечественной не могут принимать участие в параде и праздновании Дня Победы на улицах города.

Но это вовсе не означает, что наши дорогие герои, чей подвиг мы чествуем в этот весенний день, останутся без праздника, поздравлений и подарков.

Ученики городских школ, во главе с педагогами, подготовили концертные номера и выступили перед ветеранами, приехав к каждому домой. Ребята танцевали, пели, кадеты и юнармейцы демонстрировали элементы строевой подготовки.

Ветеранов поздравляли официальные лица — депутат Госсовета Чувашии Сергей Мельников, глава города Шумерли Сергей Яргунин, глава администрации города Валерий Шигашев, заместитель главы администрации — начальник отдела образования, молодежной и социальной политики Ирина Сасакина, военный комиссар Олег Петров, директор Шумерлинского центра социального обслуживания Елена Волкова, заведующая отделением центра социального обслуживания Татьяна Егорова м др.

Подарки и цветы от Главы и Правительства Чувашской Республики, от депутата Государственной Думы Аллы Салаевой, от администрации нашего города были вручены в теплой, но в то же время торжественной обстановке ветеранам: Гришину Александру Фроловичу, Гущину Сергею Михайловичу, Дианскому Александру Владимировичу, Чугунову Михаилу Сергеевичу, Гудкову Аркадию Герасимовичу.







